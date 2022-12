Este sería el elenco ideal de una serie live-action de 'The Legend of Zelda' de Netflix

Luego de casi 23 años de haber sido estrenada, la épica sitcom dosmilera aún sigue siendo la #01 en el corazón de sus fanáticos, y el conteo de Disney+ lo comprueba.

‘Malcolm el de en medio’ sigue controlando la pantalla chica y tal y como Proceso reporta, de una manera apabullante a comparación de todas las series in-house que se desarrollaron durante todo el 2022 dentro de la plataforma.

Con 225 días consecutivos entre los 10 favoritos de la plataforma, liderando cada uno de ellos en el #01 a pesar de los lanzamientos de series como ‘Hawkeye‘, ‘Andor‘ y ‘The Bad Batch‘, la obra maestra de Linwood Boomer estelarizada por Frankie Muniz y Bryan Cranston, dejó un legado en la televisión, marcando la pauta para que series como The Bernie Mac Show, The Office, Everybody Hates Chris, 30 Rock y hasta Arrested Development, pudieran existir.

#MalcolmInTheMiddle es la serie que rompe todos los records en #DisneyPlus.



Desde que se estrenó nunca dejó el top de lo más vistos llevando 225 días consecutivos entre los 10 favoritos de la plataforma. pic.twitter.com/brd9K2ytv9 — Disney Latinoamérica (@mydisneylatino) December 8, 2022

Hoy, se dice que Bryan Cranston se encuentra trabajando en el guión de una continuación de la serie, que nos presente a la familia en un contexto más actual, sin embargo, todo parece indicar que Frankie Muniz podría no estar precisamente abordo.

¿Será que sí veremos una octava temporada algún día? ¡Ya lo veremos!

En otras noticias, actor de Disney y ‘Better Call Saul’ es condenado a 2 años en prisión.