Es posible que hayan escuchado algunos comentarios sobre ‘Bee Movie’ en los últimos años, ya que Internet se dio cuenta colectivamente de lo extraña que era una película para niños sobre una especie de relación romántica entre una abeja y una mujer humana. Ahora, el coguionista y protagonista de la película, Jerry Seinfeld, reconoce finalmente la naturaleza extraña de la película de DreamWorks del 2007.

En su aparición en The Tonight Show el viernes pasado (para promocionar el esperado estreno de ‘Seinfeld’ en Netflix), el cómico ofreció una disculpa por la película animada.

Me disculpo por lo que parece ser un cierto aspecto sexual sutil e incómodo en Bee Movie. Realmente no fue intencional, pero después de que salió, me di cuenta de que no era realmente apropiado para los niños. Porque la abeja parecía tener algo con la niña, y realmente no queremos perseguir esa idea en el entretenimiento infantil.

Vía The Tonight Show.