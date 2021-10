A dos meses de que los tableros internacionales se inundarán con la noticia de que Scarlett Johansson estaba demandando a Disney por incumplimiento de contrato; finalmente las aguas se han calmado entre ambas partes, pues parece han llegado a un acuerdo.

Según informa The Hollywood Reporter, la compañía de Mickey Mouse y la ex “Viuda Negra” lograron un acuerdo satisfactorio, aunque naturalmente los detalles sobre el mismo no fueron revelados. Simplemente se limitaron a compartir dos comunicados por separado, en donde anunciaron el término del litigio.

“Estoy feliz de haber resuelto nuestras diferencias con Disney”– declaró Johansson. “Estoy increíblemente orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos durante estos años y he disfrutado mucho de mi relación creativa con el equipo. Estoy deseando continuar nuestra colaboración en los próximos años.” Vía THR.

Por su parte, el presidente de Disney Studios, Alan Bergman, dijo al respecto:

“Estoy muy satisfecho de que hayamos podido llegar a un acuerdo mutuo con Scarlett Johansson en relación con ‘Viuda Negra’. Apreciamos sus contribuciones al Universo Cinematográfico de Marvel y esperamos trabajar juntos en varios proyectos próximos, incluida la ‘Torre del Terror’ de Disney“. Vía THR.

En julio, Johansson demandó a Disney por incumplimiento de contrato por la decisión de la compañía de emitir ‘Black Widow’ en su plataforma Disney+ al mismo tiempo que su estreno en cines. Como el salario de Johansson se basaba en gran parte en los resultados de taquilla, el estreno simultáneo le costó a la actriz millones de dólares.

En su demanda, Johansson dijo que sus representantes intentaron renegociar su contrato tras conocer la estrategia de doble estreno de Disney, pero “Disney y Marvel no respondieron”.

En un principio, Disney respondió a la demanda de Johansson calificándola de “triste y angustiosa por su insensible desprecio a los horribles y prolongados efectos mundiales de la pandemia de COVID-19”. La compañía también dijo que la actriz había recibido $20 millones de dólares por su trabajo en ‘Black Widow’.

La respuesta de Disney fue muy criticada, y muchos de los contemporáneos de la histrión -como Jamie Lee Curtis, Elizabeth Olsen y Jason Blum– expresaron públicamente su apoyo a su demanda. Finalmente, parece que Disney llegó a la conclusión de que era mejor llegar a un acuerdo extrajudicial que entrar en una prolongada guerra de relaciones públicas con una de las mayores estrellas de Hollywood y arriesgarse a alienar a otros talentos de la lista A.