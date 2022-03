En el período previo al estreno de ‘Avengers: Endgame’ en 2019, muchos fans del UCM daban por hecho que alguno de los dos, o ambos, “Tony Stark”/”Iron Man” y “Steve Rogers”/”Capitán América”; no llegarían a los créditos finales. Tanto Robert Downey Jr. como Chris Evans habían indicado previamente que este era su adiós definitivo al UCM y, ¿qué mejor para despedirse que este asombroso final?

Aquellas predicciones fueron bastante acertadas, ya que la apocalíptica batalla final concluyó con “Tony Stark” eligiendo hacer el sacrificio definitivo. Esto dejó al “Capi” con un emotivo final, viajando al pasado para envejecer junto al amor de su vida, “Peggy Carter”. Pero, ¿por qué ha sido así?

Recientemente, el director Joe Russo profundizó en el tema en una entrevista con Deadline, explicando exactamente por qué “Stark” murió y “Rogers” obtuvo un final feliz.

“Si piensas en el Capitán América como personaje, dices: ‘Vale, que el Capitán América muera es bastante obvio’, ¿no? Eso es, ya sabes, algo que él haría basándose en el personaje. Es un tipo que se ofreció como conejillo de indias en un experimento científico. Es intrínsecamente un héroe. Como que no hay mucha complejidad allí. Puede ser emocionalmente impactante porque te gusta. Sabes que es un personaje muy simpático, pero no es necesariamente el arco más convincente”. “Tony Stark es un personaje que debía morir. Si ves ‘Iron Man’, los primeros cinco minutos de esa película, debería haber muerto, pero no lo hizo, fue capturado y tiene cierto ego, ¿verdad?” Vía Deadline

continuó Russo:

“Esa primera película trata de la subyugación de su ego para que sea un héroe. Pero ese ego lo alimenta, y a veces compite con la idea de ser un héroe. Nos pareció un arco más interesante tomar a un personaje que tenía ego, porque para morir por los demás, tienes que derrotar los derechos del mismo. Nos pareció que el arco más convincente era que fuera Stark quien muriera. Para que fuera un arco más rico y complejo, y por eso lo elegimos”. Vía Deadline.

La lógica narrativa es difícil de discutir. Desde ‘Endgame’, ha habido rumores periódicos de que “Stark” o “Rogers” volverán al UCM. Con el nuevo enfoque en las posibilidades multiversales, esto podría suceder (y más o menos lo hizo en ‘What If…?’). Después del impresionante tráiler de ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’ del Super Bowl, no nos sorprendería en absoluto que aparecieran variantes del “Capitán América” y de “Iron Man”.

Pero incluso si eso ocurre, es poco probable que Robert Downey Jr. y Chris Evans vuelvan. Ambos parecen ser demasiado conscientes de que se fueron con un increíble éxito en ‘Avengers: Endgame’ y no quieren estropear esa memoria.