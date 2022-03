El multiverso está abierto y la fibra de la realidad dentro del MCU se rompe cada vez más. Hoy, es gracias a comicbook que nos da gusto confirmarles dos cosas: primero que Patrick Stewart regresará como el Profesor X en ‘Multiverse of Madness‘, y por consecuencia, lo segundo es que los X-Men de SONY (así es, el Wolverine de Hugh Jackman incluido) entrarán al MCU.

Recientemente en una entrevista para Jake’s Takes, el actor, quien en un principio trató de hacerse el que no sabía, terminó por ligeramente revelar que en efecto, su presencia como X-avier en la película será un hecho.

¿Cómo lo hizo? Al ser cuestionado con respecto a su sentir frente a las reacciones positivas de la gente, Stewart primero quiso fingir que no tenía nada que ver, para después confirmar que “Honestamente yo no reconocí mi propia voz; no sé si ese día estaba enfermo o algo pero me sorprende que me reconocieran por un audio tan corto y simplemente mi oreja izquierda”.

Mientras que pensar en los X-Men de ‘First Class’ dentro del multiverso no es precisamente una sorpresa después de los pequeños teasers que tuvimos desde ‘Deadpool 2‘ hasta ‘Wandavision‘, el pensar en la posibilidad de Hugh Jackman uniéndose a Patrick como parte de los mutantes que regresarán sí nos emociona muchísimo.

Recordemos que ‘Logan‘ está 100% basada en el cómic de ‘Old Man Logan‘, mismo que una vez terminada la narrativa de su arco, dejó a un viejo Logan unirse a la nueva línea de tiempo de los cómics, misma en la que personajes como Kate Bishop, a quien ya vimos en ‘Hawkeye‘ y el nuevo ‘Capitán América‘ de Falcon, forman parte:

Así que como dicen esas bandas que no llegan a mucho: ¡Se vienen cosas grandes! ¿Están listos para ‘Dr. Strange 2‘? La película se estrenará este próximo 06 de mayo, chequen el trailer por acá: