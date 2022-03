Sin lugar a dudas uno de los finales de saga más recordados es el de “Iron Man”, cuyas palabras le pusieron punto final a la era de los Avengers. Sin embargo, recientemente Robert Downey Jr; actor del personaje para el UCM, reveló el texto alternativo que el magnate y héroe de las Industrias Starks podría haber dicho.

Empezando como una persona egoísta, al momento de su muerte, “Tony Stark” se había reformado oficialmente, sacrificándose voluntariamente para derrotar a “Thanos” (Josh Brolin). Pero, como siempre, declaró “Yo soy Iron Man” justo antes de chasquear los dedos y matar al Titán Loco y a sus secuaces, lo que hacía referencia al final de la película original de ‘Iron Man’. Al parecer, sin embargo, Downey tenía una serie de alternativas para lo que ahora es una frase icónica.

El actor se sinceró al respecto en su aparición como invitado en el podcast Hypochondriactor. Durante el segmento de trivialidades del episodio, una de las preguntas era sobre la línea final de “Iron Man” en ‘Avengers: Endgame’. Fue ahí cuando Downey compartió que había otras opciones para ella que a él mismo se le ocurrieron.

“Tenía tantas, tantas líneas alternativas que quería proponer… eran todas líneas súper inteligentes como si intentara, ya sabes, decir cosas como ‘estás tan jodido’ o lo que sea… Iba a decir “¡oh, qué bien!”… Era demasiado sabelotodo y todo el arco del personaje, y fue creo que tal vez la idea de uno de nuestros grandes editores o tal vez uno de los escritores que dicen que tenemos que volver a la primera película y hacer que sus últimas palabras sean las palabras de su origen. Nos encanta un final de libro”. Vía Hypochondriactor.

Otros creativos de Marvel Studios han hablado de cómo surgió este particular momento de ‘Avengers: Endgame’.

Inicialmente, “Tony” no iba a decir nada después de conseguir las Piedras del Infinito, pero eso no sentó del todo bien a los cineastas cuando estaban editando la película. Fue entonces cuando surgió la idea de que el personaje dijera “Yo soy Iron Man”. Así que el equipo tuvo que volver a rodar toda la secuencia, algo que Downey no quería hacer inicialmente, según revelaron Kevin Feige y el codirector Anthony Russo. Por suerte, pudieron convencer al actor para que lo hiciera, ya que, de lo contrario, la película habría perdido la oportunidad de hacer referencia a la película original de ‘Iron Man’, lo que resultaba nostálgico para los antiguos fans de la franquicia.