El camino rumbo al estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ es uno de los más interesantes del cine de superhéroes. No por nada su trailer se coronó como el más visto en la historia del UCM, superando incluso a la joya de la corona, ‘Avengers: Endgame’. Es así que las expectativas en torno a la tercera película de Spidey con Marvel son bastante altas, algo con lo que Andrew Garfield se siente un poco nervioso.

Recordemos que ‘No Way Home’ ya confirmó el regreso de Alfred Molina como el “Dr. Octopus” y Jamie Foxx como “Elektro”; además de que es muy probable que Willem Dafoe retome su papel del “Duende Verde”. Y es que el multiverso que destaparán “Peter Parker” y “Dr. Strange” facilitará un abanico de posibilidades argumentales, entre ellas el rumorado regreso de los otros dos Spider-Men del cine: Andrew Garfield y Toby Maguire.

Mucho se ha especulado sobre ver a Garfield y Maguire junto a Tom Holland en la próxima película de Spider-Man (muy a la ‘Spider-Man Into de Spider-Verse’); pero lo cierto es que ninguno de los dos actores ha confirmado los rumores. De hecho, Garfield ha dicho en repetidas ocasiones que él no participará, y ahora teme que los fans se decepcionen al no obtener la película que quieren ver.

En una entrevista con Newsweek, el actor dijo que sabe lo que está pasando con la próxima película, y que no es lo que los fans piensan que es. Aunque Garfield admite que ver a los tres Spider-Men juntos es una idea emocionante, le preocupa que ‘No Way Home’ resulte ser una gran decepción debido a toda la especulación. En este punto, Garfield dice que no hay nada que pueda hacer excepto seguir negándolo y ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

–Es una idea emocionante con la que la gente está obsesionada y yo también lo estaría si estuviera, ya sabes, por ahí sin saber lo que está pasando. Pero sé lo que está pasando y me temo que va a ser muy decepcionante para la gente. ¿Qué puedo hacer? Tengo que dejar que la gente se decepcione. Esa es una gran parte de mi recuperación en mi vida, tengo que permitir que la gente tenga sus propios sentimientos, no puedo mitigar o controlar la experiencia de los demás. Esa es una práctica mía. Así que si quieren crear una expectativa para ellos mismos. Eso depende de ellos. Vía Newsweek.

‘Spider-Man: No Way Home’ se estrena en cines el próximo 17 de diciembre con los protagónicos de Tom Holland y Zendaya.