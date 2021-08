Pese a que se filtró con pésima calidad días antes de su estreno oficial, eso no fue impedimento para que el trailer de ‘Spider-Man: No Way Home’ se convirtiera en un éxito rotundo para Marvel Studios, e incluso ya desplazó al título favorito de la franquicia, que por el momento sigue siendo ‘Avengers: Endgame’.

Y es que de acuerdo a lo informado por Deadline, el avance de la próxima aventura del héroe arácnido batió el récord de la tragedia de “Thanos”, pues durante sus primeras 24 horas captó 355.5 millones de visitas en YouTube, mientras que el blockbuster del 2019 se quedó con 289 millones de reproducciones en el mismo periodo de tiempo.

Esto anticipa, por supuesto, el gran éxito comercial que supondrá ‘Spider-Man: No Way Home’; la tercera entrega de “Peter Parker” bajo la supervisión de Marvel, y que nos devolverá algunos de nuestros personajes favoritos de la saga.

El avance de poco menos de 3 minutos de duración confirmó el regreso de Alfred Molina como el “Dr. Octopus”; mientras que otros guiños adelantan la aparición del “Duende Verde” (interpretado originalmente por Willem Dafoe) y “Elektro” (Jamie Foxx).

Marvel Studios está apelando completamente a la nostalgia en esta tercera entrega de ‘Spider-Man’, y la estrategia está funcionando. Además de los personajes anteriormente mencionados, el fandom espera con ansias ver a Tobey McGuire y Andrew Garfield retomando sus papeles de “Spidey”, ahora que el multiverso será abierto con un poco de ayuda del “Dr. Stephen Strange” (Benedict Cumberbatch). Esto por supuesto no está confirmado, pero es una teoría que ha tomado bastante fuerza durante los últimos meses.

‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenará en cines el próximo 17 de diciembre, es dirigida por Jon Watts (‘Spider-Man: Homecoming’) y cuenta con los protagónicos de Tom Holland como “Peter Parker” y Zendaya como “MJ”.