Las hermanas Wachowski, Lilly y Lana, dirigieron la trilogía original de ‘Matrix’, pero sólo Lana volvió a encabezar la próxima cuarta entrega, ‘The Matrix: Resurrections’. Lilly tiene sus razones para no querer retomar lo que se ha convertido en una franquicia sci-fi de éxito mundial; pero para Lana se convirtió en un proceso de sanción, según dijo durante una reciente aparición en un panel de guionistas en Alemania.

Según Lana, recuperar a “Neo” y “Trinity”, interpretados por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss; le ayudó a superar el dolor de haber perdido a sus padres y a un amigo cercano en poco tiempo.

En un panel durante el Festival Internacional de Literatura de Berlín el viernes pasado, Lana explicó cómo, durante años, ella y Lilly vieron la historia de ‘Matrix’ como“concluida”, aunque “cada año Warner Bros. nos pedía que hiciéramos otra”.

–Nunca me interesó continuar. Entonces ocurrió algo realmente duro: Mis dos padres enfermaron. Mi padre enfermó primero, y mi esposa y yo fuimos a casa a cuidarlos, y estábamos muy unidos a ellos. Y también murió un buen amigo en este corto periodo… Fue una pena constante. Mi padre murió, luego este amigo murió, luego mi madre murió. No sabía cómo procesar ese tipo de dolor. No lo había vivido tan de cerca.