Es posible trazar una conexión entre dos proyectos aparentemente inconexos, destacando una o dos coincidencias menores. Aunque ‘Breaking Bad’ y ‘The Walking Dead’ son diametralmente opuestos en muchos aspectos, existe la posibilidad de que Heisenberg, de manera involuntaria, desempeñara un papel crucial en el apocalipsis de los muertos vivientes.

Ambas series, además de compartir a AMC como su hogar original, lograron posicionarse entre las más vistas y comentadas durante su apogeo. Ambas también generaron spinoffs, aunque ‘Better Call Saul’, sucesora de ‘Breaking Bad’, se ve eclipsada por la abundancia de derivados que surgieron de la violenta adaptación del cómic. La pregunta persiste: ¿ocurren estas historias en el mismo universo?

En el segundo episodio de ‘The Walking Dead’, el personaje “Merle Dixon”, interpretado por Michael Rooker, es descubierto con una reserva de metanfetamina azul. Aunque la serie se lanzó entre la segunda y tercera temporada de ‘Breaking Bad’, las pruebas comenzaron a acumularse, insinuando que la conexión iba más allá de una simple estrategia promocional de AMC.

“Merle” describe a su traficante como un “blanquito chiflado” que solía pronunciar la palabra “zorra” con gran convicción, similar a “Jesse Pinkman”, interpretado por Aaron Paul. Esto sugiere que quizás “Merle” no era el personaje único que todos pensaban, sino uno de muchos traficantes blancos de metanfetamina azul antes de que los zombis tomasen el control del mundo.

Elementos de ‘Breaking Bad’ se entrelazan en ‘The Walking Dead’, como la canción ficticia “Negro y Azul: The Ballad of Heisenberg”, que apareció en un episodio de ‘Fear the Walking Dead’. La cafetera de “Gale”, del laboratorio de “Gus Fring”, se avistó en el cuartel general del Gobernador en ‘The Walking Dead’, e incluso se especuló que “Fring” podría ser el paciente cero.

Aunque la muerte de “Fring” es icónica, algunos teóricos sugirieron que no murió en el sentido convencional, sino que regresó como el primer zombi del universo de ‘The Walking Dead’. Intentos fallidos de replicar la fórmula de Heisenberg podrían haber creado mutaciones que dieron origen a la resurrección de los muertos y la invasión zombi.

La productora de ‘The Walking Dead’, Gale Ann Hurd, indicó de manera sorprendente que la metanfetamina de ‘Breaking Bad’ causó el virus. El cocreador, Rob Kirkman, exclamó: “¡Eso es canon, está confirmado!”.

Aunque Vince Gilligan ha guardado silencio al respecto, la entusiasta aceptación de esta conexión por parte de ambos equipos creativos sugiere la posibilidad de reinterpretar Breaking Bad y The Walking Dead como dos historias simultáneas en el mismo universo.