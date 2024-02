Todas las canciones de Radiohead, de la “más feliz” a la más triste:

De la música de Radiohead podrán decir cualquier cosa, menos que es feliz. Esto es algo que el fan promedio del conjunto de Oxfordshire reconoce, y por eso el usuario en Spotify @teaaaaaa llevó a cabo la invaluable tarea de clasificar todas las canciones de Radiohead, desde las menos tristes hasta las completamente depresivas.

Con nueve materiales de estudio, que representan cerca de 100 canciones (más algunas rarezas), clasificar la discografía de Radiohead no es tarea sencilla. Sin embargo, el grupo liderado por Thom Yorke goza de una sólida base de seguidores, capaces de invertir horas y horas con tal de establecer un orden para cada una de las particularidades de su música.

Revisemos el Top 5 de las canciones más tristes de Radiohead. Más abajo, puedes escuchar la playlist completa a través de Spotify.

5. “Give Up The Ghost”

“Give Up The Ghost” es la séptima canción de ‘The King of the Limbs’, un disco que para muchos tiene un contexto de “transformación”, y que hace de puente con su sucesor, ‘A Moon Shaped Pool’, último trabajo de Radiohead hasta la fecha, que encapsula todos los pensares y sentires del conjunto a lo largo de su trayectoria.

Es una balada de guitarra acústica con armonías vocales en capas, cuyos motivos líricos se han interpretado como la capacidad de hacer las pases con el pasado y poder seguir adelante con la vida.

4. “Daydreaming”

“Daydreaming”, de ‘A Moon Shaped Pool’, es uno de los tracks más populares de este disco, quizás por su distintiva y super depresiva melodía de piano. De hecho, Jonny Greenwood compuso las partes de piano en un jamming sin Thom Yorke, y posteriormente Yorke le agregó la letra.

El outro se compone de voces al revés ralentizadas, en las que Yorke canta “Half of my life”. Algunos sugieren que hace referencia a que pasó la mitad de su vida con Rachel Owens. Comenzaron a salir a principios de la década de 1990, cuando ambos estaban en la Universidad de Exeter y se separaron 23 años después, cuando Yorke tenía 46.

3. “Glass Eyes”

Otra canción tomada de ‘A Moon Shaped Pool’, con la que muchos podrán sentirse identificados. Aborda temas muy comunes como la ansiedad, el pánico y la alienación, mientras que el protagonista se confiesa asustado por la sociedad, tratando de camuflarse en la realidad.

Musicalmente, es una balada sencilla pero muy efectiva, que hace uso del piano (como todo el disco) y un arreglo de cuerdas.

2. “How to Disappear Completely”

Esta se desprende de ‘Kid A’, y sus motivos más que ver con la tristeza, tienen que ver con el estrés. Thom Yorke la escribió a mediados de 1997 durante la gira de ‘OK Computer’. El título se inspira del libro de Doug Richmond de 1985, ‘Cómo desaparecer completamente y nunca ser encontrado’.

Deriva de una plática que Yorke tuvo con el líder de R.E.M, Michael Stipe, sobre lo exhausto que se encontraba. Para lidiar con su estrés, Stipe le aconsejó que se repitera la frase “No estoy aquí, esto no está pasando”.

1. “True Love Waits”

Radiohead trabajó en “True Love Waits” durante más de dos décadas, antes de lanzarla en ‘A Moon Shaped Pool’ (2016).

Sugiere una intimidad profunda en una relación; una intimidad que ahora está en juego, según el coro suplicante. El protagonista está persuadiendo a su amante para que espere con la esperanza de que el tiempo lo calme.

Un análisis de las canciones de Radiohead, utilizando Genius API, determinó que “True Love Waits” es su canción más deprimente.

Todas las canciones de Radiohead, de la “más feliz” a la más triste: