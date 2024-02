Recientemente, se informó que la aparición de Taylor Swift en el Super Bowl LVIII hizo que el partido se convirtiera en el más visto en la historia del evento; sin embargo, resulta que la mega estrella del pop tan solo apareció 54 segundos en la pantalla.

Según el analista Jason Pauley (vía The New York Post), las imágenes de Swift representaron sólo el 0,36% de las cuatro horas y ocho minutos que duró el partido del domingo 11 de febrero por la noche.

Esta cifra es inferior al 0,39 % de la transmisión del Campeonato de la AFC contra los Ravens el 28 de enero, al que Taylor también asistió.

Aun así, el tiempo en pantalla de la cantante de “Cruel Summer” superó al de las imágenes del Caesar’s Palace (27 segundos): las imágenes de The Sphere (23 segundos) y el cantante Post Malone bebiendo una Bug Light en las gradas (22 segundos), según Pauley.

Swift, que estaba en una suite junto a la actriz Blake Lively, la rapera Ice Spice, la madre de Kelce, Donna, y su hermano Jason; fue mostrada a menudo reaccionando a las grandes jugadas realizadas por Kansas City, aunque tuvo que esperar hasta el tercer cuarto para ver a los Chiefs anotar un touchdown.

Kelce se animó en la segunda mitad, consiguiendo ocho recepciones para 92 yardas después de haber recibido sólo un pase para una yarda en los primeros 30 minutos de juego.

El duro comienzo del partido también vio al ala cerrada entrar en una pelea con el entrenador Andy Reid, diciéndole: “Oye, vamos, maldito, déjame entrar”, dijo el lector de labios Jeremy Freeman al Post. Por esta actitud violenta, los y las swifties aseguran que Travis Kelce es una bandera roja andante para Taylor Swift.

Las cosas tomaron un matiz mucho más alegre cuando sonó el pitido final y los Chiefs lograron una emocionante victoria por 25-22, su segunda consecutiva en el Super Bowl.

Swift y Kelce fueron sorprendidos en el campo besándose y abrazándose para celebrar la victoria.

“Dios mío, Dios mío”, se le oyó decir a ella en un vídeo del momento. “No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Cómo lo hiciste?”.

La pareja continuó celebrando en las primeras horas de la mañana del lunes – sin cámaras de CBS – pasando el rato con el mariscal de campo de Kansas City Patrick Mahomes y su esposa, Brittany, en una fiesta llena de estrellas en XS Nightclub en Wynn Las Vegas.