Gwen Stefani ha hablado sobre el sencillo de No Doubt que hace que la cantante “casi vomite en [su] boca”.

Durante el último episodio del podcast Audacy Check-In (publicado el pasado 16 de febrero), Stefani explicó que ahora “no puede escuchar muchas de las canciones” de su banda “porque le hablan muy claro”.

“Es como si tuvieras remordimientos y errores que has cometido. La mayoría de las canciones hablan de eso”, continuó (vía Billboard). “Si canto ‘Ex-Girlfriend’, incluso cuando lo digo, casi vomito en la boca porque… es como, ‘Oh Dios mío’. Te trae de vuelta”.

Gwen Stefani dice que la canción “Ex-Girlfriend” le provoca querer vomitar

La canción en cuestión aparece en el cuarto álbum de No Doubt, ‘Return Of Saturn’. “I kinda always knew I’d end up your ex-girlfriend”, canta Stefani en el tema, que escribió sobre su relación con Gavin Rossdale, de Bush (la pareja se casó en 2002 antes de divorciarse en 2015).

En “Ex-Girlfriend”, Stefani también hace referencia a la canción de Bush “Dead Meat” cuando rapea: “Dices que te vas a quemar antes de suavizarte/ Seré yo quien te queme”.

Más adelante durante la conversación, la vocalista de 54 años de edad continuó recordando cuando se publicó el éxito de No Doubt “Don’t Speak” a mediados de los 90, y de cómo le cambió la vida que conocía de un día a otro.

“Mi familia era muy conservadora”, dijo. “Yo era muy ingenua. El único lugar al que habíamos viajado era San Francisco. No bromeo”. “Íbamos a… Catalina Island, Big Bear. Viví en casa hasta los 26 años y, cuando tenía 21, convocaron una reunión familiar y dijimos: ‘Vamos a ir a Italia el año que viene, va a ser un gran viaje’. Y nos fuimos. Lloré cuando nos fuimos. Me dije: ‘Nunca podré volver a mi Italia'”.

Puedes escucha el podcast completo de Audacy Check-In con Gwen Stefani a través de Spotify a continuación.

No Doubt se presentará en el festival de Coachella 2024

El mes pasado, se anunció que No Doubt se presentará en Coachella 2024. Será la primera actuación de la banda juntos desde 2015. Todavía no se han confirmado otras fechas de una posible próxima gira.

El último álbum del grupo fue ‘Push And Shove’ de 2012, que a su vez marcó su primer lanzamiento desde ‘Rock Steady’ de 2001.

Hablando recientemente sobre la próxima reunión de No Doubt, Stefani explicó (vía NME):