El recién lanzado álbum de colaboración entre Kanye West y Ty Dolla $ign, ‘Vultures 1’, podría dejar de estar disponible en los servicios de streaming pronto, ya que su distribuidor está “trabajando activamente con sus socios DSP y el cliente para eliminar Vultures 1 de nuestros sistemas”.

Según Billboard, FUGA, la empresa que inicialmente distribuyó ‘Vultures 1’ en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music; actuó sin la aprobación de FUGA, como se reveló más tarde.

“A finales del año pasado, se le presentó a FUGA la oportunidad de lanzar ‘Vultures 1′”, declaró un portavoz de la compañía en un comunicado a Billboard. “Ejerciendo nuestro juicio en el curso ordinario de los negocios, declinamos hacerlo”. “No obstante, el viernes 9 de febrero de 2024, un cliente de larga data de FUGA entregó el álbum ‘Vultures 1’ a través de los procesos automatizados de la plataforma, violando nuestro acuerdo de servicio. Por lo tanto, FUGA está trabajando activamente con sus socios DSP y el cliente para eliminar ‘Vultures 1’ de nuestros sistemas”.

Kanye West enfrenta amenazas legales de Ozzy Osbourne y Donna Summer

Billboard informa que varios distribuidores importantes también se negaron a trabajar con West para el lanzamiento de ‘Vulture 1’, debido a los comentarios antisemitas previos del rapero y la falta de apoyo promocional por parte de las plataformas de streaming.

Además, West enfrenta amenazas legales de Ozzy Osbourne y Donna Summer por el uso no autorizado de su música. Incluso antes de que FUGA anunciara su intención de retirar el álbum, el patrimonio de Summer logró retirar la canción “GOOD (DON’T DIE)”, que interpola el clásico disco de Summer, “I Feel Love”.

Kanye West podría ofrecer un concierto en México en 2024

En noticias relacionadas, recientemente, Kanye West filtró una imagen en la que compartía sus planes de gira para el año 2024. La gira abarcará Estados Unidos, Europa, e incluso destinos como Egipto y la Ciudad de México.

De acuerdo a lo sugerido por el propio Ye, estaría visitando la Ciudad de México el próximo 3 de agosto para ofrecer una actuación en la Arena Ciudad de México. Por supuesto, la información sobre esta supuesta presentación de Kanye en México no ha sido confirmada. Sería la segunda ocasión que lo veríamos en México, tras su primera visita en 2008 como parte del ‘Glow in the Dark Tour’.