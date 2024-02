Aunque Oasis cuenta con siete álbumes de material original que conforman su legado, y canciones tan emotivas como “Wonderwall” y “Champagne Supernova”, la verdad es que el corte que más emociona al propio Liam Gallagher quizás no sea una de las más coreadas de su catálogo.

El tercer lanzamiento del conjunto, ‘Be Here Now’ (1997), se vio marcado por canciones prolongadas y cierta reminiscencia a los Beatles. A pesar de esto, “Don’t Go Away” permanece como una de las baladas más memorables. La interpretación vocal de Liam en podría ser una de las mejores de su carrera, expresando una pasión genuina desde el corazón y no solo desde su diafragma.

“Don’t Go Away”, la canción de Oasis que hizo llorar a Liam Gallagher

Sin embargo, grabar la canción resultó ser un desafío emocional. Después de algunas tomas, Liam abandonó el estudio entre lágrimas, abrumado por la emoción y la dificultad para seguir trabajando. En un documental posterior (vía Far Out), Liam compartió que el peso emocional de la canción lo afectó profundamente, recordando:

“La última vez que lloré fue cuando grabamos ‘Don’t Go Away’. No pude cantarla. Había perdido la trama. Simplemente pensando en cierta cosa, me dije: ‘No puedo cantar esta canción’, y tuve que irme y calmarme por mi cuenta”.

Liam pudo interpretar “Don’t Go Away” durante la gira de ‘Be Here Now’

A diferencia de las típicas letras de Noel, “Don’t Go Away” podría ser el corte de amor más sincero que haya escrito. Aunque nunca reveló el destinatario, el coro se presta a diversas interpretaciones, ya sea dedicado a un amor que se va o a un miembro de la familia al que no se quiere dejar ir.

Durante la gira de ‘Be Here Now’, Liam finalmente superó la dificultad, interpretando la canción con la misma pasión y añadiendo su característica arrogancia. Pocos pueden entregar una balada conmovedora y aún proyectar una imagen de dios del rock, pero Liam parece ser demasiado genial para ser limitado por las baladas.

