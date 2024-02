Después de dos fechas pospuestas, el pasado 26 de enero OCESA confirmó que el concierto de Morrissey, que se llevaría a cabo en el Palacio de los Deportes celebrando 30 años de trayectoria; finalmente quedaba cancelado. Esta, por supuesto, no es la primera vez que Morrissey que cancela en México, ni el mundo, pues desde la década de los noventa ha anulado más de 300 shows.

Información importante sobre el concierto de Morrissey en la CDMX. 🚨 pic.twitter.com/5j6Vi4LKDa — Ocesa Total (@ocesa_total) January 26, 2024

Morrissey ha cancelado 346 conciertos desde 1991

El sitio We Heart Music se dio a la tarea de recopilar todos los conciertos que Morrissey ha cancelado desde 1991, un par de años después de que iniciara su carrera en solitario tras la separación de The Smiths. Como bien menciona Filter México, las cancelaciones de Morrissey siguen un patrón bien definido, que es sugerir que el cantante ha enfermado, para después confirmar la noticia.

De entre todas las giras destaca la del año 1996, cuando canceló sus actuaciones como acto abridor de la gira europea de David Bowie. Desde que se retiró, Bowie y Morrissey no se dirigían la palabra. De hecho, Bowie bloqueó el uso de su imagen para The Last of the Famous International Playboys en 2013.

En el listado destacan también otras cancelaciones, cuyos argumentos parecen algo risibles.

En 1994 se anunciaron algunas fechas en Nueva York y Los Ángeles, que luego se cancelaron antes incluso de que salieran a la venta. Moz dijo que no tenía idea de dichos conciertos.

En 2009, suspendió su actuación en la Echo Arena de Liverpool porque alguien le arrojó una botella al escenario. En este mismo año se bajó del escenario de Coachella porque olía a carne, y él es vegetariano.

En 2008 canceló su actuación en el Roundhouse de Londres porque ya había tocado ahí antes y no le gustaba el lugar.

En 2013 dejo esperando a todos sus fans latinoamericanos por "falta de financiación".

En 2014 abandonó un recinto en Varsovia, Polonia, tras 25 minutos de actuación, porque alguien del público le gritó cosas “extremadamente ofensivas”.

En 2017 no se presentó en el Paso Robles, California, por que la calefacción no funcionaba.

En 2022 se salió a la mitad de un concierto en el Greek Theatre de Los Angeles porque “sentía mucho frío”.

Las cancelaciones de Morrissey en México

En 2013, Morrissey canceló por primera vez en México. Era el headliner del festival Vive Latino pero, poco antes del arranque del festival, declinó asistir por problemas de salud. Una úlcera lacerada, esófago de Barrett y doble neumonía serían las razones.

No sería sino hasta el 2017 cuando Morrissey repondría las fechas que suspendió 4 años atrás, presentándose en Monterrey, CDMX, Guadalajara y hasta Puebla.

En 2018 lo tendríamos de vuelta en el Vive Latino. De esta presentación ronda un rumor que dice que logró que OCESA suspendiera la venta de carne durante su estadía en el Foro Sol.