Aunque tuvieron una brevísima carrera de tan solo 5 años, The Smiths sigue siendo un referente de la música global, y Morrissey no está dispuesto a que le nieguen su lugar en la historia de la banda. Recientemente, el cantautor de 64 años de edad arremetió en contra de ciertos medios y personas que, según él, están tratando de “borrarlo de la esencia central de The Smiths”.

Morrissey asegura que quieren borrarlo de la historia de The Smiths

Morrissey es una de las personalidades más excéntricas de la música y el espectáculo, por lo que rara vez ofrece entrevistas. En su lugar, usa su página oficial Morrissey Central cuando tiene algo que decir. Recientemente, publicó una entrada titulada “La cultura de la cancelación empieza en casa“, en donde condena al fundador de Rough Trade Records, Geoff Travis, y a medios no identificados, de tratar de borrarlo de los orígenes de The Smiths.

“Varios sitios de noticias ahora afirman que la reunión inicial en Rough Trade Records fue con ‘Johnny Marr y Andy Rourke’, a pesar de que Andy ni siquiera era un miembro comprometido de la banda en ese momento”, escribió Morrissey, sobre los orígenes de la banda y su primer contrato discográfico. “La reunión, por supuesto, fue Morrissey y Marr. Incluso Geoff Travis ha decidido ahora de repente que ‘no recuerda quién estaba con Johnny’, a pesar de que Geoff me miró directamente a los ojos ese mismo día y me dijo ‘nos gustaría publicar Hand In Glove inmediatamente'” y luego, lo que es más importante, me dijo que su nombre era Geoff con G, no Jeff con J”.

Morrissey también afirmó que, de hecho, él “inventó el nombre del grupo, los títulos de las canciones, los títulos de los álbumes, las ilustraciones, las melodías vocales, y todos los sentimientos líricos salieron de [su] corazón”, y que era un poco como decir que “Mick Jagger no tuvo nada que ver con los Stones”.

Citando la canción antes mencionada (“Hand In Glove”), concluyó la publicación diciendo: “Mano en guante, ¡me juego mi derecho! Lucharé hasta el último aliento”.

Por supuesto, esta no es la primera vez que Morrissey hace gala de una actitud paranoica en torno a su reputación. Antes, acusó a Capitol Records de sabotear su último álbum como solista por sus puntos de vista “demasiado diversos” y bromeó sobre su posible asesinato en una entrevista televisiva.

Morrissey se presentará en México el próximo 3 febrero

Después de haber cancelado dos veces consecutivas, Morrissey llegará a México para festejar 40 años de trayectoria artística con un show en el Palacio de los Deportes el próximo 3 de febrero.

Originalmente, la fecha estaba pactada para septiembre del 2023, pero el cantante canceló argumentando haber contraído dengue, re programándola para octubre. Sin embargo, el show de octubre también fue cancelado (sin ninguna justificación de por medio) moviéndose hasta febrero del 2024.