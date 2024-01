El batería de Metallica, Lars Ulrich, ha revelado recientemente que hay una canción de Metallica que le disgusta tanto que no quiere volver a escucharla nunca más.

Ulrich habló con Brady Gerber de Vulture sobre lo que hace a un gran baterista y reflexionó sobre su carrera con la banda. En un momento dado, le preguntaron si había alguna canción de Metallica que no quisiera volver a escuchar.

La respuesta de Ulrich fue “Eye Of The Beholder”, de 1988, del álbum seminal ‘…And Justice For All’, el primero en el que participó Jason Newsted tras el fallecimiento de Cliff Burton.

¿Y por qué odia tanto este tema? Ulrich reveló que cree que sonaba “forzada” e “incómoda” debido a sus dos tempos diferentes.

“Suena como si pusieras una clavija cuadrada en un agujero redondo”, dijo. “Hay una especie de sensación de 4/4 en la intro y en los versos, y luego creo que los coros son más como en un tempo de vals”.

Lars Ulrich también reveló el álbum más infravalorado de Metallica

Más adelante en la charla, le preguntaron cuál era el álbum más infravalorado de Metallica.

“Para mí es difícil separar el disco en sí del proceso y el momento y el lugar de hacer el disco. Mucho de lo que pienso sobre un disco nuestro, es en lo que estábamos pasando, dónde estábamos, cuáles son mis recuerdos”, respondió.

Finalmente dice que estaría contento si la gente considerara ‘Load’ o ‘Reload’ como los discos más infravalorados de Metallica.

“Diría que me parece bien porque creo que son discos bastante decentes. Cuando escucho canciones de cualquiera de esos discos, estoy bastante contento con lo que oigo. Así que si el resto del material está por encima de eso, entonces es un buen listón”, dijo.

Lars Ulrich también se negó a la posibilidad de una biopic de Metallica

A principios de este año le preguntaron a Ulrich quién le gustaría que le interpretara en una película biográfica de Metallica, pero el baterista dijo a Collider que no le “convencía la idea” porque le hacen esa pregunta “cada tres meses”.