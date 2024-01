Con una trayectoria que abarcó más de 50 años, se podría asumir que David Bowie era un genio musical, capaz de abordar cualquier composición con facilidad gracias a su talento. No obstante, es esencial recordar que Bowie era, en última instancia, un ser humano. Hubo piezas en su extenso catálogo que le presentaron verdaderos desafíos, como es el caso de una canción que encontraba especialmente complicada de interpretar en vivo.

Mientras que en álbumes como ‘Low‘ (1977), la voz de Bowie quedaba en segundo plano, ‘Heroes‘ (1977) se erigiría como uno de los trabajos más destacados de su carrera, gracias a su canción homónima.

Con un ingenioso toque de producción de Tony Visconti, la voz principal de Bowie adquiría una sutil distorsión en la reproducción, creando la impresión de que cantaba desde el otro lado de la existencia mientras abordaba la capacidad de resiliencia de la humanidad.

A pesar de que la canción contiene líneas vocales fascinantes, Bowie admitió que no fue una tarea fácil. Después de llevar sus cuerdas vocales al límite, el líder hablaría más tarde sobre la dificultad que tuvo para obtener los sonidos que escuchó en la cinta final.

Al referirse a “Heroes”, Bowie la describió como una de las más desafiantes que había tenido que interpretar, comentando (vía Far Out):

“Es un desafío cantarla, porque realmente tengo que darlo todo hacia el final. Sigo mi propio ritmo durante todo el concierto y, a menudo, la coloco cerca de un punto en el que puedo tomar un descanso vocal después. Mientras continúe de gira, no veo el momento en que no cante ‘Heroes’. Es una canción agradable de cantar y siempre me divierte“.