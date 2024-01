Las entradas para Coachella siguen disponibles cinco días después de salir a la venta, lo que supone la venta más lenta del festival en una década.

Las entradas para la edición 2024 de Coachella se pusieron a la venta el viernes 19 de enero y, por primera vez en 10 años, cinco días después todavía quedan boletos disponibles para el festival.

Entre 2014 y 2022, las entradas para Coachella se agotaron entre 40 minutos (2015) y cuatro horas (2022), según datos compartidos por SFGate. En particular, en 2023 se había ralentizado un poco la venta de entradas para el primer fin de semana de Coachella (que suele ser el más atractivo de los dos).

Coachella tiene su peor taquilla en 10 años

Este año ha sido incluso más lento, lo que plantea dudas sobre el poder de venta del ya icónico festival. El martes 23 de enero, la venta de entradas ya había caído por debajo del ritmo algo lento del año anterior. Las entradas para el primer fin de semana del festival aún están disponibles en el segundo de los tres niveles de precios.

En un esfuerzo por combatir la lentitud de las ventas, el sitio web de Coachella permite adquirir hasta ocho entradas. Anteriormente, el festival sólo permitía comprar dos entradas juntas, lo que prácticamente obligaba a los aficionados a la música a hacerse con ellas.

Los fans podrían sentirse decepcionados por el cartel de Coachella 2024

Es posible que los fans se sientan decepcionados por el cartel de este año, con Doja Cat, Tyler The Creator, Lana Del Rey y la reunión de No Doubt como cabezas de cartel. El año pasado, la promesa de una rara aparición de Frank Ocean (que al final no sucedió) ni siquiera bastó para despertar el entusiasmo. Pero la falta de un cartel a bombo y platillo no significa necesariamente un desastre para la venta de entradas de un festival.

A pesar de su posición como uno de los mayores festivales de música anuales de obligada asistencia, Coachella puede tener mucha competencia en 2024.

Este año, el festival Lovers & Friends de Las Vegas cuenta con un cartel que incluye a Backstreet Boys, Janet Jackson, Usher, Lil Wayne, Snoop Dogg y Alicia Keys, mientras que el Jazz & Heritage Festival de Nueva Orleans contará con artistas como Queen Latifah, Foo Fighters, Hozier y Earth, Wind & Fire.

En última instancia, sólo el tiempo dirá si las entradas para Coachella se agotan para cuando empiece el espectáculo en abril.

Mientras tanto, el festival de Coachella 2024 se llevará a cabo durante dos fines de semana seguidos, del 12- 13 de abril y luego del 19-21 de abril, ambas jornadas con la misma alineación. Esta edición está marcada por la actuación de varios actos mexicanos, encabezados por Peso Pluma. Entérate de los detalles por aquí.