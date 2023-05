Por supuesto, The Beatles son una de las bandas más potentes que han existido jamás, y su canon es más que impresionante, pero, incluso con su robusto catálogo, hay un montón de canciones que caen por debajo de la marca que los Fab Four establecieron. Sir. Paul McCartney ha elegido un puñado de ellas, con varias razones para ser las más odiadas según su gusto.

“She Said, She Said” es una de ellas ya que, en primer lugar, Lennon la trajo prácticamente terminada y, en segundo, porque surgió de una experiencia tomando ácido, algo en lo que Macca no participaba y aparentemente unía al grupo.

“John la trajo prácticamente terminada”, recordó McCartney en Many Years From Now, de Barry Miles. “No estoy seguro, pero creo que fue uno de los únicos discos de los Beatles en los que nunca toqué.El bajo lo tocó George”.

El compositor disfrutaba ampliando los límites de lo que podía ser el pop, pero parece que en “Revolution 9“, que suele dividir a los fans de los Beatles; encontró que los constantes recortes y samples eran demasiado para soportar. También tuvo algo que ver la decidida intromisión de Yoko Ono al proceso creativo.

“Yer Blues” y “Across The Universe“. Estas dos inclusiones, extraídas de The White Album y Let It Be respectivamente, proceden del libro de Ian MacDonald que afirma que McCartney se sentía incómodo tocando en ambas canciones.

La primera por que se hizo bajo la tutela de Maharishi Mahesh Yogi (un personaje al que McCartney no tenía especial aprecio) y la segunda por concebirse en el punto más bajo en la relación entre Macca y Lennon.

“Little Child”, “Hold Me Tight”, “I’m Just Happy To Dance With You”, “Every Little Thing” y “What You’re Doing“ no caen precisamente en la categoría de ‘canciones odiadas’ pero, en cambio, sí son de las que menos atención recibieron por parte de McCartney, por considerarlas como composiciones relleno y usar fórmulas preestablecidas.

En cientos de canciones, las anteriores son las únicas sobre las que Paul McCartney ha hecho algún comentario negativo. Mientras que Lennon, Harrison y Starr siempre se apresuraban a hacer algún comentario cuando lo consideraban oportuno; McCartney se ha mantenido hermético sobre los peores momentos de The Beatles en el estudio.

Las canciones de The Beatles menos favoritas de Paul McCartney