La historia musical está llena de colaboraciones legendarias. Una de ellas -con sus claroscuros- es la de Michael Jackson y Paul McCartney, quienes cruzaron caminos tanto en el plano artístico como en el de los negocios. Es así que, durante una entrevista en la que discutía la compra del catálogo de los Beatles por parte del rey del pop, McCartney imitó la voz de Jackson sin ningún tipo de vergüenza.

Creativamente hablando, Sir. Paul colaboró en los cortes “Girlfriend” y “The Girl is Mine” de Jackson, y después Michael devolvió el favor en “Say Say Say” y “The Man”. La relación entre ambos titanes era buena hasta ese punto, pero sufrió un desplome en 1985 cuando Jackson obtuvo los derechos de publicación de la mayor parte del catálogo de The Beatles por $47 millones de dólares.

En 2009, McCartney habló con David Letterman sobre la compra del catálogo de los Beatles por Michael Jackson, movimiento que llegó a considerar como una traición por parte del intérprete de “Thriller”.

“Alguien tenía que conseguirlo, supongo. Lo que pasó en realidad fue que empecé a llamarlo (…) Así que pensé que ya era hora de que nos subieran el sueldo… Hablé con él de eso, pero no me dijo nada”. “Él insistió: ‘Son sólo negocios, Paul. Ya sabes’. Así que pensé: ‘Sí, lo son’, y esperé una respuesta, pero nunca llegamos a hablar de ello… No fue una gran pelea. Nos distanciamos un poco después de eso“.

Además de tocar uno de los temas más intrigantes de la industria discográfica y de derechos de autor; la entrevista de McCartney con Letterman destaca por la descarada imitación que McCartney hace del rey del pop, como se puede apreciar en el siguiente clip:

Y es que, aunque en su momento Paul McCartney tuvo la oportunidad de comprar su propio catálogo, rechazó la oferta por considerarla demasiado costosa. Entonces, cuando Jackson lo hizo, de alguna manera se sintió en desventaja y trató de obtener algún beneficio, petición a la que Jackson se negó porque así son los negocios.

“Paul y yo aprendimos por las malas el negocio y la Importancia de la edición y los derechos de autor y la dignidad de componer canciones”– diría el rey del pop sobre el asunto.

En 2017, sin embargo, Paul McCartney y Sony llegaron a un acuerdo en torno a los derechos sobre la obra de los Beatles, cuyos detalles nunca fueron revelados.