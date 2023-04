Desafortunadamente la gente en TikTok continua llevándonos por el multiverso de las posibilidades metaleras, y no conformes con mostrarnos cómo es que la Rosalía sonaría al ritmo de System of a Down, ahora emilvergo, nos trae una versión de “Beat It” de Michael Jackson, con un ligero toque de mashup a la Iron Maiden.

Y con ligero nos referimos a que, efectivamente, modificó el temo de la canción original para daptarlo a la velocidad de las guitarras de “The Trooper”, y así poder él interpretar su reversión de “Beat It”.

Sin embargo, aunque el talento de emil no se pone en cuestión, tenemos que admitir que ya perfilándonos a la mitad del 2023, esta dinámica se ha vuelto un tanto cansada y ya no emociona mucho, aunque vaya, si no tienes absolutamente nada que hacer y abrir una aplicación de música para escuchar una versión original te es extremadamente difícil, supongo que por acá te podemos ayudar:

En otras noticias, Lars Ulrich reveló cuál es la canción de Metallica que disfruta más tocar en vivo.