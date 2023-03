Alguien como Paul McCartney reconoce a un gran guitarrista cuando lo escucha. El hombre que tocó en la misma banda con músicos de la talla de George Harrison y John Lennon hizo algunos talentosos amigos en el camino: Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jeff Beck y Keith Richards, por mencionar algunos.

Dicho lo anterior, Sir. Paul, como todos los melómanos del mundo; tiene a su guitarrista favorito de todos los tiempos, y no podría ser otro que David Gilmour.

En cuanto a los dioses de la guitarra del rock, ninguna lista está completa sin que el nombre de Gilmour aparezca en ella. No se graba un solo tan perfecto como el de “Comfortably Numb” sin que su nombre quede grabado en la historia.

Pero fue la contribución de Gilmour a una de las canciones más suaves de McCartney, la que hizo que el ex Beatle realmente reconociera sus habilidades en las seis cuerdas.

“No More Lonely Nights” encontró a McCartney en plena crisis de los cuarenta, y llegó en un momento prudente luego de que su película de 1984, Give My Regards to Broad Street, no recibiera las mejores críticas.

Pese a todo, “No More Lonely Nights” fue un éxito en el Top 10 de ambos lados del Atlántico; una balada en su mayor parte suave, pero con una notable ventaja gracias a las punzantes líneas de guitarra solista de Gilmour.

“David Gilmour toca el solo en el disco. Le conozco desde los primeros días de Pink Floyd”, recordaba McCartney en ‘The Lyrics: 1956 to the Present’. “Dave es una especie de genio, así que estaba tirando de todo”.

“Admiraba mucho su forma de tocar”, añadió McCartney, “y le había visto por ahí; creo que acababa de hacer su álbum ‘About Face’ en solitario. Así que le llamé y le dije: ‘¿Tocarías en esto?’ Me pareció que era lo suyo”. Vía Far Out Magazine.

La forma de tocar de Gilmour es inmediatamente reconocible por su tono, que parece atravesar los sonidos más melosos de “No More Lonely Nights”, y su solo sirve para elevar lo que habría sido una balada más de McCartney.

Escucha la contribución de Gilmour en “No More Lonely Nights” de ‘Give My Regards to Broad Street’ a continuación.