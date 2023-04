El día de hoy, 26 de abril de 2023, se ha estrenado un avance de un nuevo documental sobre el fallecido Syd Barrett, miembro fundador de la emblemática banda Pink Floyd.

El documental, titulado “Shine On You Crazy Diamond”, profundiza en la vida y carrera de Syd Barrett, quien co-fundó Pink Floyd en 1965 y fue el vocalista, guitarrista y compositor principal original de la banda. La influencia de Barrett en el sonido psicodélico temprano de la banda fue inmensa, pero abandonó el grupo en 1968 debido a problemas de salud mental.

El documental cuenta con entrevistas con amigos, familiares y músicos que llegaron a trabajar con Syd Barrett, así como con imágenes de archivo inéditas y grabaciones de su música jamás antes escuchadas. El documental también explorará el impacto de su salida de Pink Floyd y cómo la banda evolucionó tras su ausencia.

“Shine On You Crazy Diamond” está dirigido por el aclamado cineasta Peter Whitehead, quien previamente ha hecho documentales sobre Bob Dylan, Jimi Hendrix y The Rolling Stones. El documental está programado para estrenarse en el Festival de Cine de Cannes más adelante este 2023.

Sin lugar a dudas, millones de fans de Pink Floyd y Syd Barrett ya esperan con ansias el lanzamiento de este esperado documental, que promete arrojar nueva luz sobre la vida y el legado de una de las figuras más enigmáticas de la música rock.