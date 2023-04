Las adicciones son una espiral descendente en la que todos pueden caer. Sin embargo, en el mundo del rock & roll las probabilidades suelen ser más altas como fue el caso de Slash, el reconocible líder de Guns N’ Roses, quien siempre ha sido muy vocal en cuanto su dependencia a ciertas sustancias.

En la década de los ochenta, Guns N’ Roses se alzó como una de las agrupaciones más populares del planeta. Nada más hay que recordar que su primer álbum, ‘Appetite for Destruction’, se convirtió en el disco debut mejor vendido en la historia de los Estados Unidos.

Con tanta fortuna y fama, no fue nada complicado que Slash y el resto de sus compañeros en GN’R (excepto Axl Rose) cayeran en los excesos. Para el guitarrista fue un periodo especialmente difícil, pues su adicciones lo llevaron al extremo de las alucinaciones y terribles estados mentales.

Rememorando aquella época, en la que quería salir adelante por su familia y trayectoria, Slash recordó (vía Rock Celebrities) aquella persona que le tendió la mano en una de las etapas más oscuras de su vida. Y no fue otro que David Bowie (quien también experimentó su propio infierno personal con las drogas).

“Una vez, cuando estaba pasando por mi fase de alucinaciones graves, hablé con él sobre ello porque era inquietante. ¿Fue cuando bebía en serio? No, creo que estaba más relacionado con las drogas”.

“(…) Y él me dijo: ‘No, probablemente estás en un mal momento ahora mismo, y te has vuelto vulnerable a mucha interacción externa con cosas que la gente normalmente no ve, y te has expuesto a esto’. Y yo estaba como, ‘¡Woah! Pero era un buen consejo. O tal vez una aclaración reveladora del estado mental en el que me encontraba”.

