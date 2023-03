Tal parece ser que Avril Lavigne ha dejado atrás sus días de rebeldía pues, recientemente, la cantante de 38 años de edad reaccionó con desagrado luego de que una protestante topless subiera al escenario de los premios Juno y arruinara su presentación.

Mientras que la intérprete de “Sk8er Boi” se encontraba introduciendo al cantante indocanadiense AP Dhillon, una protestante topless logró subir al escenario de los Premios Juno, el equivalente canadiense de los Brit Awards, sin ningún tipo de dificultad. Su torso desnudo mostraba la la frase “Save the Greenbelt” (Salvemos el cinturón verde).

El mensaje hacía referencia a una zona de Ontario, Canadá que ha sido recientemente objeto de interés por parte de promotores inmobiliarios para proyectos de desarrollo residencial e industrial previamente prohibidos.

Lavigne hizo la mayor parte de su introducción a la actuación de Dhillion antes de dirigirse a la mujer que había subido al escenario sin oponer resistencia. “Get the fuck off, b*tch”, le dijo mientras los miembros de seguridad intentaban sacarla. La cantante terminó el anuncio y no volvió a referirse a la situación hasta más entrada la noche.

Tras el incidente, Lavigne recibió el premio TikTok Juno Fan Choice.

“Ahora, que nadie intente nada esta vez”– dijo Avril durante su propio discurso de aceptación. “O la canadiense que hay en mi saldrá y joderé a una z*rra”.

Después del programa, Lavigne tuiteó a sus fans para agradecerles la victoria.