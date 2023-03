Slash de Guns N’ Roses es una de las personalidades más exitosas de la industria musical. Con una carrera de casi 5 décadas, en la que no siempre ha estado involucrado en el proyecto de Axl Rose; el guitarrista ha amasado una impresionante fortuna que sólo crece y crece y en el 2023 no será diferente.

A principios de la década de los dos mil, después de hacerse de un nombre -y de muchos billetes verdes- con Guns N’ Roses, Slash decidió aventurarse en el camino como solista a lado de sus compañeros Duff McKagan y Matt Sorum como Velvet Revolver. Dos giras y una victoria en los Grammy después, lo dieron por terminado, no sin antes inflar sus cuentas bancarias.

La separación le llevó a trabajar en sus proyectos en solitario y para su segundo esfuerzo formó la banda de acompañamiento The Conspirators. Pero, en 2014, tras la salida de DJ Ashba & Ron ‘Bumblefoot’ Thal, Tommy Stinson y Chris Pitman de Guns N’ Roses, Slash y McKagan se reintegraron a la banda para ofrecer su primer concierto como alineación original en Coachella 2016.

Entonces, se embarcaron en la monstruosa gira Not in This Lifetime… Tour que los llevó a tocar 175 conciertos en todo el mundo, menos la Antártida. Se consagró como el tercer tour más grande de su trayectoria recaudando $584.2 MDD, convirtiéndose en la cuarta gira más taquillera de todos los tiempos.

En 2020 la banda anunció una nueva gira, ‘We’re F’N’ Back!’ Sin embargo, debido a la pandemia y al estado del mundo, tuvieron que retrasar las fechas hasta el verano de 2021. Continuó durante todo 2022 y, recientemente, anunciaron una extensión en 2023 que los llevará a tocar en Medio Oriente, Europa y Norteamérica.

Además de todas las giras y bandas paralelas que ha tenido y que han contribuido masivamente al patrimonio neto de Slash, hace poco lanzó la productora de películas de terror BerserkerGang.

Así que por su trayectoria y la carrera que ha construido a lo largo de los años como guitarrista principal de Guns N’ Roses, Slash tiene múltiples fuentes de ingresos bajo la manga para añadir a su patrimonio neto de 90 millones de dólares. Con todo lo que se avecina, ya sea la gira mundial o el trabajo que está realizando con su productora, no cabe duda de que esta cifra pasará a la historia muy pronto.