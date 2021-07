Desafortunadamente, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (2021) han sido unos de los más accidentados en toda la historia de la justa deportiva, eso gracias a la pandemia del Coronavirus.

Lo cierto es que detrás del furor olímpico, muchos japoneses no estuvieron de acuerdo con que los Juegos sucedieran. Incluso, patrocinadores muy importantes (como Toyota) renunciaron al evento debido a la polémica, y todo parece indicar que Nintendo también fue uno de ellos.

Tras el emocionante adelanto de Tokio 2020 ofrecido en la clausura de Río 2016, todos esperábamos ver a Mario Bros; The Legend of Zelda y más títulos de la compañía engalanando la ceremonia inaugural; sin embargo, eso no pasó y según la revista local Shukan Bunshun (vía VGC), Nintendo habría renunciado tan solo un mes antes a ser parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿Cuáles eran los planes de Nintendo para Tokio 2020?

La fuente asegura haber obtenido un par de guiones preliminares para la ceremonia de inauguración de Tokio 2020. El primero está fechado el 16 de junio del 2021

Para empezar, tenían preparada una secuencia de introducción con actuaciones inspiradas en “el mundo de los videojuegos de 8 bits” 😱. Se afirma que el máximo responsable creativo de Nintendo, Shigeru Miyamoto, creador de Mario y Zelda; estuvo muy involucrado en el desarrollo de dicha secuencia junto con la coreógrafa Mikiko Mizuno, y viajó a Tokio todas las semanas para mantener reuniones. Se dice que el número tenía previsto incluir personajes como “Super Mario” y “Space Invaders”.

Otro guión, fechado en octubre del 2020, retomaba lo que habíamos visto en Rio 2016. La invitada especial era nada más y nada menos que Lady Gaga, quien supuestamente saldría de la tubería de Mario (con todo y “Cappy”), para darle paso a la famosa comediante local Naomi Watanabe, en un número cómico-musical que francamente lucía interesante.

¿Porqué no participó Nintento en Tokio 2020?

La causas oficiales de la retirada de Nintendo en Tokio 2020 no han sido oficializadas, y probablemente nunca lo serán (la compañía se negó a dar declaraciones a Shukan Bunshun); empero, todo apunta a dos factores.

El primero es la polémica que rodea a los Olímpicos de Tokio 2020 en medio de la cuarta ola mundial de Coronavirus. Según tableros internacionales, el 80% de la población japonesa no estuvo de acuerdo con su realización. Sin embargo, aún así se llevaron a cabo.

El segundo es más bien un factor creativo. Tras el aplazamiento de los olímpicos de 2020 a 2021, la coreógrafa Mikiko Mizuno dejó el puesto y en su lugar entró un nuevo líder, Hiroshi Sasaki (quien también renunció). Todos estos cambios llevaron a múltiples revisiones de guión y, en una última instancia, la secuencia de 8 bits en la que tanto trabajó Nintendo habría sido desechada por el Comité, lo que naturalmente molestó a Shigeru Miyamoto y toda la compañía.

Se presume que por estas razones Nintendo no participó (ni con música) en la inauguración de Tokio 2020. Muy poco fue lo que disfrutamos de anime y cultura nipona en la ceremonia. El desfile de las delegaciones fue amenizado con las bandas sonoras de algunos videojuegos, pero más nada.