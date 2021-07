Haber sido David Bowie seguramente trajo consigo muchos y muy variados beneficios, entre ellos una jugosa cuenta bancaria gracias a cortes hoy considerados clásicos del rock como “Let’s Dance”, “Heroes” o “Starman”, que efectivamente valen su peso en oro.

Como todo hombre razonable, Bowie decidió invertir sus millones en un activo fijo. Ubicado en la lujosa zona del Soho en Manhattan, NY; “Ziggy” adquirió este increíble departamento de 5.090 pies cuadrados en 1999 por $3.8 millones de dólares. En 2002 se mudó a tiempo completo junto con su esposa Iman, tras dejar su otro apartamento en el centro de N.Y con vista a Central Park. El lugar acogió numerosos memoriales tras la muerte de Bowie en 2016.

La vivienda incluye 3 dormitorios, 3 baños y un tocador. Otras comodidades son varias terrazas, techos de 3 metros y una chimenea. Se encuentra en el 285 de la calle Lafayette, en la unidad 7DE, dentro de un edificio de 9 plantas que alberga un total de 30 apartamentos.

El pasado 14 de junio, el Corcoran Real Estate Group puso a la venta el inmueble por primera vez y, tras permanecer menos de un mes en el mercado, parece que alguien ya pago los exorbitantes $16.8 millones de dólares que ahora vale, pues el departamento ya fue retirado de la listas de venta.

En el libro del 2017 ‘Forever Stardust: David Bowie Across the Universe’, el autor Will Brooker escribió que a Bowie “le encantaba vivir en SoHo/Nolita”.