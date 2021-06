Elizabeth Olsen ha confirmado que ‘WandaVision’ no volverá para una segunda temporada. La miniserie de Marvel fue protagonizada por Olsen y Paul Bettany en los papeles de “Wanda Maximoff y “Visión”, respectivamente; y recibió elogios tanto de la crítica como del público por su fascinante retrato de algunos temas tan serios como la salud mental y el duelo; además de ahondar en personajes que quizás no tuvieron tanto tiempo en la pantalla grande como sus colegas.

Originalmente pensada para estrenarse más adelante en el MCU, las complicaciones de la pandemia del Coronavirus hicieron que ‘WandaVision’ abriera la Fase Cuatro del MCU cuando se estrenó el 15 de enero. El lugar de la serie en el universo ampliado está firmemente establecido; ‘WandaVision’ sirve como preparación directa para ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ de 2022, en la que Olsen regresará como “Wanda”.

¿Cuándo se estrenó la serie WandaVision?

Ambientada en el Universo Cinematográfico de Marvel, comparte continuidad con las películas de la franquicia y tiene lugar después de los acontecimientos de la película ‘Avengers: Endgame’ (2019).

‘WandaVision’ se estrenó con sus dos primeros episodios el 15 de enero de 2021 y se prolongó durante nueve episodios, concluyendo el 5 de marzo. Es la primera serie, y el comienzo de la Fase Cuatro del MCU.

¿Habrá temporada 2 de WandaVision?

En una nueva entrevista para Variety, Olsen confirmó que ‘WandaVision’ no tendrá una segunda temporada. La sesión “Actor on Actor” emparejó a Olsen con Kaley Cuoco, de ‘The Flight Attendant’.

Las dos discutieron varios temas, incluyendo la experiencia de Cuoco con las sitcoms después de haber protagonizado ‘The Big Bang Theory’. Olsen también aprovechó para confirmar que “acababa de terminar ‘Doctor Strange 2’“. Cuoco, quien se declaró fanática de ‘WandaVision’, presionó a la estrella sobre la posibilidad de una segunda temporada de la serie.

Cuoco: ¿Crees que harás una segunda temporada de ‘WandaVision‘? Olsen: No. No. Es definitivamente una serie limitada. Cuoco: Una serie limitada. Bueno, eso decíamos nosotros [refiriéndose a su propia serie]. Olsen: Quiero decir (…) no lo sé (…) con Marvel, nunca puedes decir que no. La gente muere, la gente … Vía Variety.

La noticia de que ‘WandaVision’ no volverá puede no tomar por sorpresa a los fanáticos de Marvel.

Como dice Olsen, la serie siempre estuvo pensada como una serie limitada y además, en enero, Jac Schaeffer dijo que la serie se sentiría “muy completa”, insinuando un arco argumental autocontenido. Asimismo, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha declarado que no está prevista una segunda temporada, y ha señalado a ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ como la continuación de la historia de ‘WandaVision’.