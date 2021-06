La NBC se prepara para decir adiós a varias series durante el próximo año, entre ellas ‘This Is Us’. El programa que sigue a la familia “Pearson” ha sido uno de las favoritos de la audiencia desde el principio, con elogios tanto a su escritura, como a tono y personajes. Pero después de casi 100 episodios, la serie dramática concluirá tras su próxima 6º temporada.

La serie sigue la vida de los hermanos “Kevin”, “Kate” y “Randall” (conocidos como los “Tres Grandes”), y de sus padres “Jack” y “Rebecca Pearson”. Se desarrolla principalmente en el presente, y utiliza flashbacks para mostrar el pasado del clan.

Esto es todo lo que sabemos sobre ‘This Is Us’ Temporada 6 hasta ahora – desde los detalles de la trama hasta cuando se estrenará.

¿Cuántas temporadas tiene la serie This Is Us ?

‘This Is Us’ tiene actualmente 5 temporadas al aire, con un total de 88 episodios. La entrega 5 está disponible través de Fox Premium, mientras que de la 1-4 en streaming por Amazon Prime Video.

¿Cuándo se estrena la temporada 6 de This Is Us?

Hasta ahora, no hay una fecha de estreno establecida para la sexta temporada de ‘This Is Us’. La NBC confirmó a TV Line que no llegará sino hasta 2022, citando la pandemia de coronavirus como culpable de un posible retraso.

“Obviamente, debido al COVID de este año, la programación [de This Is Us] ha sido intermitente y queremos honrar a los fans asegurándonos de tener la mejor experiencia de visualización posible.” Susan Rovner, ejecutiva de NBC, para TV Line.

¿Hay trailer o avance de la temporada 6 de This Is Us?

La serie aún no ha lanzado un tráiler oficial de la sexta temporada, sin embargo; la NBC sí compartió recientemente un teaser de la misma, que incluye emotivas entrevistas con el reparto.

Los avances oficiales suelen salir un mes previo al debut formal, así que habrá que esperar un poco más para ello.

¿Cuál será la historia de la temporada 6 de This Is Us?

En cuanto a los detalles exactos, el creador de la serie, Dan Fogelman, dijo a Deadline que la historia de “Miguel” y “Rebecca” es un “gran enfoque” en la temporada 6, ya que revelará “cómo se juntaron, cómo se separaron, y luego cómo encontraron su camino de regreso el uno al otro”.

También le dijo a Entertainment Weekly que otro “gran viaje” involucra a “Phillip” quien, como sabrán, finalmente encontró el amor con “Kate”.

Nos pareció muy bien que fuera alguien que ha estado involucrado en su carrera y en la causa en la que ella realmente cree. Así que ese es un viaje que estoy emocionado por escribir en la próxima temporada. Vía EW.

En cuanto a “Kevin” y “Madison”, Fogelman le adelantó a The Hollywood Reporter de que hay algo de “afecto genuino, o tal vez algo más” entre ellos. “Pero fuera de eso, lo demás lo revelará la próxima temporada“. Por último, dijo también a EW que “claramente hay romance y amor en el futuro de Nicky”.

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 6 de This Is Us?

De la temporada 1 a la 4, cada una ofreció 18 capítulos inéditos; no obstante, para la quinta solo se contemplaron 16. Y aunque de momento no se sabe cuántos capítulos serán para la entrega final, naturalmente se puede sospechar que oscilara el rango de sus predecesoras.