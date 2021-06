¡Malas noticias para los fans del anime y suscriptores de Netflix! Como parte de las bajas que sufrirá el catálogo de la compañía para julio 2021, se ha anunciado que uno de los títulos favoritos de la audiencia, ‘One Punch Man’, saldrá para darle paso a otras producciones originales, a pesar del creciente interés del servicio por el género.

La primera y única temporada de ‘One Punch Man’ que Netflix poseía dejará de estar disponible a partir del 1ro de julio, junto con otros títulos anime como ‘Danmachi – Arrow of the Orion’ y ‘Magi: Adventure of Sinbad’.

Y es que la intención de la popular plataforma de streaming es prescindir, en la manera de lo posible, de contenidos adquiridos de otras compañías y confiar ciegamente en producciones originales. ‘One Punch Man’ es licenciado en Norteamérica por Viz Media, y esto podría ser la causa de su salida de Netflix.

Otras producciones -que no son anime- que también saldrán de Netflix para el mes que se avecina son ‘The Witch’, cinta de terror protagonizada por Anya Taylor-Joy; ‘Lucy’ con Scarlett Johansson; ‘Top Gun’ de Tom Cruise, y otros clásicos de la pantalla grande como ‘El Diario de Bridget Jones’, ‘Todo Poderoso 2’, ‘La Teoría del Todo’, ‘Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida’ y ‘Guerra Mundial Z’.

¿Y ahora dónde podré ver One Punch Man?

¡No temáis! Afortunadamente, las dos temporadas de ‘One Punch Man’ están disponibles a través de Crunchyroll en Latinoamérica.

Destacamos que el contenido de la plataforma se transmite mediante la modalidad freemium, es decir, que el contenido es gratuito, siempre y cuando aceptes ver publicidad invasiva.