Después de que Bryan Cranston se mostrara dispuesto a participar en un revival de ‘Malcolm el de en medio’ a principios de año; ahora es Frankie Muniz, el propio “Malcolm”, quien ha sugerido que la sitcom de la década de los 2000 podría revivir.

La semana pasada, Muniz apareció en el podcast de Mayim Bialik ‘Breakdown’, y explicó cómo diecisiete años después, su interés y el de su coprotagonista Bryan Cranston podrían traer de vuelta a ‘Malcolm el de en medio’ a las pantallas.

Muniz, quien actuó como el protagonista “Malcolm” en la serie, desde entonces ha aparecido en otros programas como ‘Arrested Development’ y ‘Preacher’; y más recientemente ha estado trabajando junto a Cranston y dos guionistas tratando de desarrollar lo que podría ser una serie de resurgimiento.

Explicó: “Lo único: no quiero llamarlo contratiempo, porque no es un contratiempo. El creador del programa, Linwood Boomer, cuando lo contactamos, dijo: “Creo que sería increíble, pero no quiero hacerlo”. “Él dijo: ‘Porque simplemente no tengo tiempo, porque estoy concentrado en mi organización benéfica y estoy concentrado en esto’. Si consigues que dos escritores participen, tendrás mi bendición, si lo que se les ocurre es bueno”, continuó.

Esto confirma lo que Cranston reveló a principios de este año en una entrevista exclusiva con NME. Mientras compartía que Boomer estaba interesado en la idea, Cranston agregó: “Sin embargo, no lo hará a menos que haya una idea realmente buena. No lo hará simplemente para que todos ganen un sueldo. Y eso tampoco me interesa”.

Se sinceró con NME sobre la serie ganadora del premio Emmy, que se transmitió entre 2000 y 2006, diciendo:

“Aprecio aún más lo que es y fue el programa y me encantaría volver a sumergirme con todas esas personas para hacerlo. . Y en ese mismo sentido, fue en 2014 o lo que sea cuando realmente empezamos a hablar de ello”.

“Se han reiniciado muchos programas y muchos programas no deberían haberse reiniciado”, añadió. “Así que no quiero ser simplemente uno de esos programas: tiene que tener sentido, tiene que ser bueno. Así que ya veremos”.

En noticias relacionadas, Muniz tuvo que calmar a todos sus fanáticos asegurando que estaba bien, luego de que surgieran algunos rumores que decían “estaba muriendo”. En una nueva entrevista con GQ, el actor convertido en piloto de carreras aclaró los rumores que asociaban algunos episodios de pérdida de memoria que había experimentado anteriormente y que estaba muriendo.