Fue el 29 de enero del 2010 que George Lucas, directa o indirectamente, presentó el primer rastro de un mandaloriano entre los jedis con el “Darksaber” en la serie “Clone Wars“.

Hoy, el esperado y polémico spin-off ‘The Book Of Boba’ ha revelado quién ha sido el verdadero creador de tan épica espada láser que tal y como el último episodio de ‘The Mandalorian‘ comprueba, es fundamental para guiar al pueblo de guerreros.

Como IGN reporta, en el 5to episodio de la serie titulado “El regreso del Mandaloriano”, se menciona que Tarre Vizsla, personaje que en realidad nació en el universo expandido de Star Wars, creó dicho sable pues fue uno de los pocos mandalorianos sensibles a la fuerza quien de hecho, se convirtió en un caballero Jedi.

Si bien, aún no existe como tal una escena que revisite al personaje como tal, la serie ha abierto una puerta importante para la siguiente trilogía de la pantalla grande, que buscará hablar de los tiempos antes del Imperio, de cuando la República controlaba la galaxia.

No les queremos compartir más spoilers, por eso los invitamos a que sintonicen ‘The Book Of Boba‘ en Disney+.