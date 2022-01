Steve Martin y John Hoffman son los autores de la serie más aclamada por la crítica durante el 2021: ‘Only Murders in the Building‘, y si no sabes por dónde verla, nosotros te pasamos el tip.

Seguramente viste en redes sociales que Selena Gómez aparecía en memes y pequeños clips extraídos de una “serie” que andaba rondando por ahí.

Si bien a nivel internacional todo el mundo pudo disfrutarla a través de Hulu & Disney+, Latinoamérica no fue tan suertuda y es que en realidad ‘Only Murders in the Building‘ se estrenó a través de Star+, plataforma que no logró una buena incorporación en diferentes dispositivos sino hasta medidados del año en que se anunció su alianza dentro del sistema de Amazon Prime Video y Play Station.

Una vez logrado eso, Star+ empezó a causar ruido pero no muy enfocado en los programas, es por eso que quizás te lo perdiste, pero si algo te podemos garantizar es que las actuaciones son únicas y la narrativa bastante divertida, así que vale la pena hacer caso a los expertos, ya que no por nada esta serie alcanzó tres nominaciones para los People’s Choice Awards.