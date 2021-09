Toshio Masuda & Yasuharu Takanashi son los genios detrás de todas esas intros, canciones de batallas y momentos melancólicos que formaron parte del hermoso soundtrack del mejor anime jamás realizado por el ser humano: Naruto Shonen Jump & Naruto Shippuden.

Hoy, esas obras de arte pueden ser encontradas en un lanzamiento oficial de todo el soundtrack del anime creado por Masashi Kishimoto a través de Milán Records por primera vez fuera de Japón.

19-discos estarán disponibles próximamente en Spotify, Apple Music y en apertura para posibles boxsets con artes especiales y más contenido único de la increíble obra de Kishimoto que ha inspirado a tantas generaciones a lo largo de los años.

Naruto comenzó como un manga publicado el 21 de septiembre de 1999 en la revista Shueisha. Tras haberse presentado en dos emocionantes partes y conquistado los puestos de revistas en todo el archipiélago, Studio Pierrot & TV Tokyo decidieron convertirlo en un anime dirigido por otro gran genio japonés: Hayato Date.

¿Lo demás? Es historia. Años de éxito y de darle al mundo un refugio animado para quienes son amantes de las producciones de calidad, concluyendo con una poderosa historia que hoy, y en pro de darle una nueva oportunidad a nuevas generaciones, continúa de manera muy sosa en Boruto. Pero todo bien.

¡Chequen por acá el listado!

Toshio Masuda / Musashi Project: Naruto Original Soundtrack

Toshio Masuda / Musashi Project: Naruto Original Soundtrack2

Toshio Masuda / Musashi Project: Naruto Original Soundtrack 3

Toshio Masuda: Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow Original Soundtrack

Toshio Masuda: Naruto the Movie: Legend of the Stone of Gelel Original Soundtrack

Toshio Masuda: Naruto the Movie: Guardians of the Crescent Moon Kingdom Original Soundtrack

Yasuharu Takanashi / Yaiba: Naruto Shippuden Original Soundtrack

Yasuharu Takanashi / Yaiba: Naruto Shippuden Original Soundtrack 2

Yasuharu Takanashi / Yaiba: Naruto Shippuden Original Soundtrack 3

Yasuharu Takanashi / Yaiba: Naruto Shippuden: The Movie Original Soundtrack

Yasuharu Takanashi / Yaiba: Naruto Shippuden: The Movie – Bonds Original Soundtrack

Yasuharu Takanashi / Yaiba: Naruto Shippuden: The Movie – The Will of Fire Original Soundtrack

Various Artists: Naruto Shippuden: The Movie – The Lost Tower Original Soundtrack

Yasuharu Takanashi / Yaiba: Naruto Shippuden: The Movie – Blood Prison Original Soundtrack

Yasuharu Takanashi / Yaiba: Naruto Shippuden: The Movie – Road to Ninja Original Soundtrack

Yasuharu Takanashi / Yaiba: The Last: Naruto the Movie Original Soundtrack

Yasuharu Takanashi / Yaiba: Boruto: Naruto the Movie Original Soundtrack

Yasuharu Takanashi / Yaiba: Boruto: Naruto the Movie Original Soundtrack 1

Yasuharu Takanashi / Yaiba: Boruto: Naruto the Movie Original Soundtrack 2