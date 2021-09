Pero no, no te emociones, si ya eres usuario de Netflix este plan no va a ser para ti. Lo que sí es que estará disponible para todos aquellos usuarios que jamás han utilizado la plataforma y a manera de invitación, el gigante del streaming les regalará un plan gratuito pero únicamente con el 25% del catálogo.

Esto viene desde un reporte de comicbook, en donde Ted Sarandos, CEO de la plataforma, confirma la implementación de esta modalidad que, sin necesidad de un decreto oficial, se encuentra obviamente abierta a implementar algunos modelos de publicidad parecidos a los de Spotify; dígase que ahora sí que Netflix será como ver TV, pues dado a que el uso de este formato será gratuito, al menos publicidad podrá entrar en la plataforma para justificar el gasto de regalar el 25% del servicio.

A estos comentarios, se suma la perspectiva de la mente maestra detrás de todo esto: Cathy Conk, quien es la directora de innovación de productos en Netflix, y que por ahora planea implementar esto únicamente en los mercados de Asia y África, que desde hace 9 años se convirtieron en el área “demo” de la plataforma para probar nuevos productos y después lanzarlos a todo el mundo:

“Y si te gusta lo que ves, será fácil actualizar a uno de nuestros planes pagos para que puedas disfrutar de nuestro catálogo completo en tu televisor o laptop” Cathy Conk

¿Cuándo llega a México? A la par que EE.UU. Y eso significa únicamente si las pruebas en Asia y Africa pasan los estándares de calidad. Porque seguramente Netflix sabe que más de uno se va a aprovechar de la situación, y esto puede evolucionar a tener una versión gratuita al 100% pero sin estrenos, más comerciales y casi casi que comerciales de “Así luce una hemorroide” estilo Canal 5.

Pero esperemos que no llegue a eso.