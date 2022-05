El personaje creado por Stan Lee & John Buscema, quien apareciera por primera vez en el cómic de ‘The Savage She-Hulk‘ en los 80, por fin llegará a las pantallas del MCU con un una serie estelar en donde no sólo veremos a Tatiana Maslany dar vida a Jennifer Walters, sino que también al regreso de Mark Ruffalo a la piel de The Hulk, reporta CoS.

Mientras que la serie está planeada para estrenarse este próximo 17 de agosto, Kevin Feige, quien corre el show, la ha descrito como una “comedia de acción con una hora y media de duración”. Esto implica que cada episodio será muy largo, y es posible que absorba los hechos sucedidos en películas como ‘Shang-Chi’ donde al final vemos a Banner, así como todo lo demás ocurrido en ‘Falcon & The Winter Soldier’, ‘Hawkeye’ y claro, lo demás que haya ocurrido en ‘Spider-Man No Way Home’ y ‘Multiverse of Madness’.

Y si bien a todos nos emociona la llegada de este personaje, también nos preocupa un poco el timing, pues es que ahora que Harry Style interpretará a Eros, hermano de Thanos a quien en un cómic se le acusa de abuso sexual, es nada más y nada menos que She-Hulk quien lleva su caso.

¿Aparecerá algo de eso en Disney+? No lo vemos suceder pero, hoy en día y después de las violencia y terror de ‘Multiverse of Madness’, cualquier cosa podría suceder.

Chequen por acá el trailer:

En otras noticias, la serie ‘Moon Knight’ de Marvel y Disney+ no tendrá segunda temporada.