No sólo Netflix ha anunciado un nuevo trailer de ‘The Umbrella Academy’ y su tercera temporada, sino que además, ya tenemos fecha de estreno para la esperada adaptación del cómic de Gerard Way.

Tras haber evitado el fin del mundo y “arreglado” la línea de tiempo, la academia regresa a su hogar de origen sólo para descubrir que en su lugar, ahora se encuentran los Sparrows y su padre sigue con vida, reporta ih.

¿La fecha de estreno? 22 de junio, ¿el lanzamiento? Netflix liberará todos los capítulos para que ustedes disfruten de esta increíble serie.

’The Umbrella Academy’ tuvo su primera imprenta en septiembre de 2007 y obtuvo su adaptación a la pantalla chica en febrero del 2019. Desde entonces, se ha colocado como una de las series más exitosas de toda la plataforma.

¿Listos? ¡Esto se va a poner bueno!

