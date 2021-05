‘Game of Thrones’ y ‘Lost’ terminaron con el dudoso honor de los peores finales de televisión según un reciente sondeo entre los fans. OnBuy.com realizó una encuesta entre 1,517 personas y les pidió que clasificaran varios finales de televisión. Por desgracia para los fans de ‘Lost’, la serie quedó en último lugar; sin embargo, GoT les hace compañía.

El 27.3% de los espectadores eligió a la isla maldita como la mayor decepción. Mientras tanto, la nueva era de Westeros quedó justo detrás con el 25% de los votos. Esto no debería sorprender a nadie. Los fans de ambas series han criticado, deconstruido y debatido los finales de estos programas desde hace años. Basta con entrar a Internet y plantear el final de la serie de HBO o del éxito de ABC y todavía habrá un montón de gente opinando al respecto.

‘Game of Thrones’ se deslizó desde una calificación de IMDb de 9.9 para la temporada 6, episodio 9, “La Batalla de los Bastardos”; a un vergonzoso 4 para el final de la serie (temporada 8, episodio 6). Fue ampliamente criticado, por decirlo suavemente. La gente no se sintió satisfecha con la optimista conclusión tras años de guerra brutal, además de sentir que muchas historias matizadas se precipitaron en los últimos episodios. La opinión mayoritaria era que no habíamos esperado ocho años para que nos dieran a Bran.

Cuando ‘Lost’ se emitió por primera vez en 2004 fue un éxito rotundo. Las actuaciones eran estelares y los argumentos eran cautivadores. Sin embargo, todo empezó a decaer a las pocas temporadas y cuando llegamos al final y descubrimos que todos los personajes estaban en una especie de juicio purgatorio, tuvimos ganas de pedir que nos devolvieran el dinero.