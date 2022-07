Muchas han sido las estrellas invitadas a ‘Los Simpson’ y, entre las más destacadas, encontramos a Sir Paul McCartney quien apareció en compañía de su esposa Linda, en el quinto episodio de la séptima temporada del show, “Lisa la Vegetariana”.

La aparición de la pareja sucede hacia el final del capítulo, cundo “Apu” invita a “Lisa” a reunirse con ellos en la azotea del K-Mart, para hablar sobre la vida vegetariana. En cierto momento de la conversación, McCartney menciona que si tocas “Maybe I’m Amazed” al revés escucharás una estupenda receta “para preparar sopa de lentejas”.

Justamente es “Maybe I’m Amazed” la canción que musicaliza los créditos finales del episodio y, si se presta un poco de atención, podrán detectarse unos murmullos que, en efecto, ¡ofrecen la receta de una sopa de lentejas! Al final, McCartney añade la frase “Oh, and by the way, I’m alive” (“Oh, y por cierto, sigo vivo“), aludiendo a la leyenda urbana que dice que el auténtico Paul McCartney murió en el año 1966 y fue reemplezado por un doble.

Cabe la pena aclarar que la receta de la sopa de lentejas es un invento de la producción de ‘Los Simpson’, y que no forma parte del track original de 1970. Bueno, ¿y qué es lo que dice la grabación del programa si es reproducida al revés? Lo siguiente:

VERSIÓN ORIGINAL:

– one medium onion, chopped

– two tablespoons of vegetable oil

– one clove of garlic, crushed

– one cup of carrots, chopped

– two sticks of celery, chopped

– half a cup of lentils

– one bay leaf

– one tablespoon of freshly-chopped parsley

– salt and freshly-ground pepper to taste

– two and a quarter cups of vegetable stock or water