Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel seguramente se sentirán bastante satisfechos y expectantes tras el final de temporada de ‘Loki’, la serie derivada del UCM que finalmente ha destapado la caja de pandora de multiversos de la franquicia.

Y pese a que no tuvimos ninguna escena post-créditos 😢, durante los momentos finales la serie de Disney+ retocó sus habituales cortinillas finales para revelar un detalle importante: Loki volverá para una segunda parte.

Recordemos que hasta el momento ‘Loki’ es la única serie del universo extendido del Marvel en recibir una segunda temporada, pues sus eventos están estrechamente vinculados a ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’, una de las más grandes apuestas cinematográficas del estudio, disponible en marzo del 2022.

Entonces, ¿cuál es la fecha de estreno de la segunda temporada de ‘Loki? ¿Quiénes volverán del reparto de la primera temporada? (¿Y qué nuevos personajes se unirán a ellos?) Aquí está todo lo que sabemos, basado en anteriores filtraciones y un poco de especulación.

¿Cuándo saldrá la temporada 2 de Loki?

Naturalmente todavía no hay ninguna fecha fija de estreno para ‘Loki’ 2, sin embargo, podemos hacer algunas conjeturas basadas en la temporada 1.

La serie comenzó a grabarse en enero del 2020 pero hubo un parón en marzo debido al Coronavirus. Seis meses después, en septiembre, se reanudaron las grabaciones y finalizaron en diciembre. ‘Loki’ temporada 1 se estrenó en junio del 2021.

Ahora. Sabemos que ‘Loki’ 2 iniciará grabaciones en enero del 2022, y quitando los 6 meses de retraso por el Coronavirus, eso nos deja con que su estreno debería de producirse durante el primer trimestre del 2023.

¿Hay trailer o avance de la temporada 2 de Loki?

No. Todavía no hay ningún avance oficial de ‘Loki’ 2 y tendremos que esperar por lo menos un año para verlo.

Mientras tanto, siempre puedes volver a ver la primera temporada de ‘Loki’ y esperar otras historias multiversales del MCU como ‘What If?’ y ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 2 de Loki?

Un número oficial de capítulos para ‘Loki’ Temporada 2 aún no han sido confirmados; sin embargo, considerando su carácter de mini-serie, podríamos esperar por lo menos 6 nuevos episodios, igual que su antecesora.

¿Cuál será la historia o sinopsis de la temporada 2 de Loki?

El final de la primera temporada de ‘Loki’ dejó claro que la segunda parte se adentrará en una nueva guerra multiversal provocada por la decisión de “Sylvie” de matar a “Kang”. Además, la escena final revela que cuando “Loki” fue enviado de vuelta a la Autoridad de la Variación Temporal, acabó en otra línea temporal en la que la AVT es gobernada directamente por “Kang” (en lugar de por los falsos Guardianes del Tiempo).

Más allá de esto, cabe destacar que una filtración anterior afirmaba que la segunda temporada de ‘Loki’ ampliaría la historia What If? de Marvel Zombies. Sin embargo, teniendo en cuenta el impactante final de temporada, parece poco probable que ese sea el argumento principal.

¿Qué actores y actrices saldrán en la temporada 2 de Loki?

Podemos asumir que todos nuestros favoritos de la primera temporada de ‘Loki’ volverán. Eso incluye a:

Tom Hiddleston (“Loki”)

(“Loki”) Sophia Di Martino (“Sylvie”)

(“Sylvie”) Owen Wilson (“Mobius”)

(“Mobius”) Gugu Mbatha-Raw (“Ravonna Renslayer”)

(“Ravonna Renslayer”) Tara Strong (“Miss Minutes”)

(“Miss Minutes”) Wunmi Mosaku (“Hunter B-15”)

Con suerte, también veremos el regreso de algunas variantes populares de Loki, como “Loki Niño”, “Loki Fanfarrón”, “Presidente Loki, el favorito de los fans, el “Cocodriloki” y hasta “Loki Clásico” (puede que haya “muerto” en la primera temporada pero, ¿cuándo eso ha detenido a un Loki antes?)

También es posible que aparezcan otros personajes de Marvel. “Dr. Strange” (Benedict Cumberbatch) parece especialmente probable dadas las claras conexiones entre ‘Loki’ y ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’, pero definitivamente cualquier cosa puede pasar.

Sin embargo, la incorporación más importante al reparto de la segunda temporada de ‘Loki’ será sin duda la de Jonathan Majors como “Kang el Conquistador”. Tras meses de especulación, el personaje fue presentado durante el final de la primera temporada de la serie. Y aunque técnicamente muere al final, está bastante claro que volverá con fuerza ahora que el multiverso ha sido liberado.

Prepárate para ver mucho más de “Kang” en la segunda temporada de ‘Loki’.