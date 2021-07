Desafortunadamente ha trascendido que el actor Bob Odenkirk fue hospitalizado la noche de ayer, 27 de julio, tras sufrir un colapso en el set de filmación de ‘Better Call Saul’.

Según reporta TMZ Odenkirk, de 58 años de edad, se desmayó en plena grabación de la sexta y última temporada de ‘Better Call Saul’ en Nuevo México. La fuente indica que tan pronto como cayó al suelo fue rodeado por personal de producción y trasladado a un hospital cercano.

Al momento de la redacción de esta nota no se han hecho publicas las razones detrás de su desvanecimiento. Sin embargo, TMZ reporta que continúa bajo el cuidado de los médicos.

A través de redes sociales Bryan Cranston, amigo y compañero de Odenkirk en ‘Breaking Bad’, confirmó las noticias y pidió la buena voluntad de los fans para que el intérprete de “Saul Goodman” se recupere pronto.

Hoy me he despertado con una noticia que me ha tenido angustiado toda la mañana. Mi amigo, Bob Odenkirk, se desmayó anoche en el set de Better Call Saul.

Está en un hospital en Albuquerque y recibiendo la atención médica que necesita, pero su condición no es conocida por el público todavía. Por favor, tomen un momento en su día para pensar en él y enviar pensamientos positivos y oraciones en su dirección, gracias.

Vía redes sociales.