La serie de televisión de acción real ‘Avatar: The Last Airbender’ de Netflix continúa adelante, pero la controversia la rodea. En agosto de 2020, los dos creadores originales del show abandonaron el proyecto y, desde entonces, el escepticismo en torno a la serie ha crecido.

Co-creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, la serie animada original fue una de las más populares de mediados de la década del 2000, y el estatus mitológico del programa solo ha crecido con los años. El programa dio lugar a una serie derivada casi igual de popular en 2012 conocida como La leyenda de Korra (ambas disponibles en Netflix en la mayoría de las regiones del mundo).

Esto es todo lo que sabemos sobre la serie de acción real de ‘Avatar: The Last Airbender’ en Netflix, incluyendo algunos nuevos detalles exclusivos.

¿De qué trata la historia de Avatar: The Last Airbender?

El argumento del remake de acción real seguirá las aventuras de su homólogo animado.

En el mundo de ‘Avatar: The Last Airbender’ la civilización está dividida en cuatro naciones distintas. Llamadas así por los elementos, las cuatro naciones son los Nómadas del Aire 🌬️, el Reino de la Tierra 🌱 , la Nación del Fuego 🔥 y las Tribus del Agua 🌊. En cada nación, sólo unos pocos elegidos, pueden usar el elemento de su nación utilizando artes marciales regionales y poderes telequinéticos. El único usuario capaz de utilizar los cuatro elementos es el “Avatar”.

“Aang” es el último Avatar de los nómadas del aire. Después de dormir durante 100 años en el “Estado Avatar”, “Aang” es despertado por “Katara” y “Sokka” de la Tribu del Agua. Al enterarse de la guerra que asola el mundo por parte de la Nación del Fuego, “Aang”, con la ayuda de sus nuevos amigos, debe dominar las habilidades de los elementos restantes para poder traer la armonía entre las naciones.

¿Quién está detrás de la serie live-action de Avatar: The Last Airbender?

La noticia más emocionante al principio del proyecto fue que los creadores originales de la serie de Nickelodeon estarían involucrados; a diferencia de la anterior adaptación en vivo de Avatar: The Last Airbender que se estrenó en 2010. Lamentablemente, Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, quienes iban a ejercer de productores ejecutivos y guionistas, ya no lo harán.

Dan Lin figura como productor ejecutivo junto a su empresa, Rideback. Rideback es responsable de algunas películas bastante taquilleras (sobre todo para Warner Brothers), incluyendo las de ‘Sherlock Holmes’, ‘Lego’ y las de ‘IT’.

Jang Chol Lee trabajará como diseñador conceptual en la serie, según IMDBPro, y sus créditos anteriores incluyen ‘Big Hero 6’, ‘Enredados’, ‘Lluvia de Hamburguesas’ y ‘Beowulf’. Se cree que Albert Kim, conocido por su trabajo en ‘Leverage’ y ‘Nikita’ de TNT, se encargará de la dirección de la serie.

via GIPHY

¿Cuándo saldrá la serie live-action de Avatar: The Last Airbender?

No se sabe nada al respecto. Teniendo en cuenta que la producción de la serie no empezará hasta al menos noviembre de 2021, esperamos una fecha de estreno para finales de 2022 o incluso 2023.

@AvatarNews en Twitter y su página web son una de las mejores fuentes de información sobre todo lo relacionado con ‘Avatar’, e incluso crearoneste increíble póster -no oficial- de la serie de Netflix:

MIND. BLOWN. Netflix Avatar: The Last Airbender LIVE ACTION SERIES coming soon. ALL THE DETAILS: https://t.co/7FMdLXBJ5c pic.twitter.com/GjJE9LpPFD — Avatar News (@AvatarNews_) September 18, 2018

¿Qué actores y actrices saldrán en la serie live-action de Avatar: The Last Airbender?

Todavía no hay miembros del reparto asignados a ningún papel para la serie.

En enero de 2020, el insider Daniel Richtman publicó que la serie está “buscando un reparto mayoritariamente asiático y un niño de 12 a 14 años para interpretar a Aang”.

Dante Basco (quien ponía la voz al príncipe Zuko en la serie de animación) también ha sido señalado para un papel en la próxima serie de Netflix, pero no volverá como el príncipe de la Nación del Fuego.

Por su parte, The Illuminerdi informó en febrero de 2021 (aunque no lo confirmó) que “Katara” sería la hermana mayor en el remake live-action de Netflix, con 16 años, y que “Sokka” tendría 14, y reiteró que “Aang” tendría unos 12 años.

¿Hay trailer o avances de la serie live-action de Avatar: The Last Airbender?

De momento no hay ningún avance, trailer, teaser o vistazo oficial al remake live-action de ‘Avatar: The Last Airbender’. Considerado que la producción comenzará a finales del año en curso, lo más lógico es pensar que podríamos tener algún pequeño avance durante la primera mitad del 2022.

via GIPHY

¿Cuántas temporadas tendrá la serie live-action de Avatar: The Last Airbender?

La serie animada tuvo un total de tres temporadas, y a pesar de que hubo rumores de una cuarta temporada, esto fue desmentido por el co-creador Bryan Konietzko.

Si Netflix desea prolongar la serie y hacerla más duradera, entonces cada temporada podría dividirse en dos partes, lo que haría que efectivamente haya seis temporadas de televisión para disfrutar.