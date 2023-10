La televisión mexicana ha dado varios programas exitosos a lo largo de historia, sin embargo, uno de los más populares, y que sigue al aire después de 16 años, es ‘La Rosa de Guadalupe’. Se trata de una serie en formato de antología (es decir, que cada capítulo es una historia independiente) que presenta problemáticas comunes resueltas a través del milagro de la Virgen de Guadalupe.

Y aunque ha producido más de 1,900 episodios hasta la fecha, es cierto decir que ‘La Rosa de Guadalupe’ es un show polémico pues, a pesar de su popularidad en términos de números, posee una aceptación muy baja entre la audiencia, con promedios de 2/10 en agregadoras de reseñas como IMDb o FilmAffinity.

Tramas risibles e interpretaciones “mediocres” son algunas de las razones por las cuales el público desestima a ‘La Rosa de Guadalupe’ y, sobre ésta última temática, recientemente un artista recurrente en la serie reveló por qué el programa tine pésimas actuaciones, y aún así permanece entre “el gusto” del público.

En una entrevista realizada por el creador de contenido Charly Galleta en su podcast ‘Realidad‘, el actor Nikolás Caballero, quien ha participado en al menos 5 episodios de ‘La Rosa de Guadalupe’, compartió desde su perspectiva por qué las actuaciones en el programa suelen ser criticadas debido a su bajo rendimiento y cuál es la razón detrás de esto.

“El guión, no es un guión de Hollywood (…); la persona que tiene el enfoque de ‘van a hacer esta toma así’, es gente que sabe cómo funciona el producto“, confesó Caballero, sugiriendo que ‘La Rosa de Guadalupe’ no posee el mismo nivel de producción que las grandes películas del séptimo arte.

Asimismo, Caballero atribuyó la falta de tiempo entre una producción y otra como un factor importante que no permite que las actuaciones alcancen un nivel óptimo. Declaró que Televisa graba dos episodios de ‘La Rosa de Guadalupe’ a la semana, lo que representa una carga creativa considerable para el equipo de escritores, quienes deben entregar cuatro guiones al mes para cumplir con la cuota de producción.

“También siento que es el tiempo que te dan. Graban dos ‘Rosas de Guadalupe’ a la semana; estás hablando que tienen que tener al mes cuatro libretos ya aprobados, ya listos para salir en televisión”.

No obstante, Caballero cerró su opinión sobre ‘La Rosa de Guadalupe’ con un argumento muy válido: “Si a la gente no le gustaran cierto tipo de cosas, no pegaría, no llevaría los 15 años que lleva existiendo, ¿sabes?”.

A continuación, puedes ver un extracto de la plática y por aquí el podcast completo de ‘Realidades’ con Nikolás Caballero.