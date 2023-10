No es ningún secreto: transportar a un anime al mundo del live action ha sido una constante decepción tanto para los fanáticos de los dibujos animados, como para los productores e inversionistas que han perdido millones en el proceso por falta de popularidad y views.

Sin embargo, no todo siempre ha sido tan malo; si hacemos memoria, existió una increíble adaptación súper realista y bien adaptada de la épica Rurouni Kenshin, que en 2011, le inyectó esperanza a todos los que han trabajado en hacer estas adaptaciones posibles.

Y si tuviéramos que elegir 5 series que pudieran lograr lo que Warner Bros. logró con Rurouni, definitivamente serían estas que te presentamos a continuación:

Terror In Resonance

Dirigida por Shinichiro Watanabe, famoso por Cowboy Bebop, Terror in Resonance utiliza el terrorismo como un dispositivo narrativo para desencadenar debates intrigantes sobre la identidad y la justicia. S

La serie sigue los esfuerzos de dos adolescentes, con nombres en código Nueve y Doce, que llevan a cabo varias actividades terroristas en Tokio para enviar un mensaje al mundo. ¿Te suena a algún tema actual similar?

Gurren Lagann

Ok, ok, el género del mecha anime es muy difícil de adaptar debido a sus escenarios distópicos, su estética steampunk y su escala visual. Sin embargo, una y otra vez, películas como Transformers, Pacific Rim y Edge of Tomorrow han demostrado que, cuando se ejecutan bien, las adaptaciones de mechas en live actions pueden ser increíblemente entretenidas.

Así que dado a que Gurren Lagann es una de las mejores ofertas de anime en el género mecha, acá en Lifeboxset consideramos que merece ser adaptada a una película o programa de televisión (de mínimo).

Samurai Champloo

Ambientada en un período Edo alternativo de Japón, Samurai Champloo combina ingeniosamente un soundtrack de puro low-fi hip-hop contemporáneo 100% basado en la obra de Nujabes, así como referencias modernas de la cultura pop con eventos históricos reales.

El anime se desarrolla como un viaje, destacando cómo tres inadaptados conocidos como Mugen, Jin y Fuu, de alguna manera unen fuerzas y emprenden una aventura por todo Japón. Kelly McCormick, productora de Bullet Train, Deadpool 2 y Atomic Blonde, confirmó previamente que se está preparando una adaptación de acción en vivo de Samurai Champloo, así que tranquilos, esta ya viene en camino.

Megalobox

Megalobox es Rocky Balboa y Real Steel.

El anime gira en torno a las luchas de un boxeador desvalido, Gearless Joe, quien compite en una variante del boxeo que implica el uso de mejoras mecánicas en las extremidades. Al igual que Rocky, Joe es inicialmente un don nadie que compite en torneos clandestinos previamente fijados por un salario diario. Sin embargo, todo cambia cuando se cruza con un campeón de Megalo Box y tiene la oportunidad de pelear en un torneo internacional llamado Megalonia.

Desde drama y acción de alto nivel hasta una historia convincente de un luchador desvalido, Megalo Box lo tiene todo, lo que lo hace perfecto para una adaptación de live-action.

Neon Genesis Evangelion

Obvio, y aunque sería el evento de la década, la realidad es que la colocamos en el No.05 porque llevamos más de 10 años esperándolo y la tecnología simplemente no da para hacerlo realidad.

Como muchas otras adaptaciones populares de anime de acción en vivo, una versión de Neon Genesis Evagelion estuvo perpetuamente en desarrollo con grandes nombres como Daniel Radcliffe y el fallecido Robin Williams asociados con ella.

Desafortunadamente, quedó atrapado en el infierno del desarrollo, mientras que películas como Pacific Rim ocuparon el centro del escenario con sus ideas tomadas de Neon Genesis Evangelion. Sin embargo, el hecho de que las películas de Pacific Rim ni siquiera toquen la superficie de los temas existenciales que Neon Genesis Evagelion trae a la mesa sugiere que todavía hay espacio para una adaptación leal del anime.