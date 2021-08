YosStop, ahora nombrada como “Yoselinne N” por las autoridades capitalinas; continúa detenida en el Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y muchos especulan sobre cuáles con las condiciones en las que vive tras las rejas.

Recientemente, diversos medios nacionales mal interpretaron las palabras de la periodista de espectáculos Angélica Palacios, quien en un video rememoró el caso de Regina del Pilar, hija de la primera actriz Regina Torné, y quien permanece en Santa Martha Acatitla sentenciada a 35 años de prisión por el delito de homicidio. Sin embargo, del Pilar no comparte celda con “Yoselinne N” como algunas fuentes citaron.

En entrevista para Ventaneando la activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de la organización sin fines de lucro Reinserta; reveló las condiciones reales en las que se encuentra “Yoselinne N” en Santa Martha.

Niño de Rivera mantiene comunicación constante tanto con la detenida como con sus familiares; y reveló que la influencer practica yoga, está apartada de la población general y tiene una celda para ella sola.

YosStop está en un área restringida, es un área que tiene separada Santa Martha Acatitla para personas que aún están en proceso, incluso en un área un tanto más restringida que tiene que ver con estos casos de repente muy mediáticos o muy sonados que llegan a prisión. Vía Milenio.

La activista, quien recalcó no consume el contenido de la youtuber; afirmó que “Yoseline N” está apartada no porque goce de beneficios especiales, si no porque aún se encuentra en pleno proceso judicial. Reinserta se acercó a ella debido a que uno de sus abogados es patrono de la organización.

Son casos complicados y son casos que suelen tener un poco más de supervisión; sin embargo, también cumplen dentro de la ley que deben de estar separadas de quienes ya están sentenciadas. Juana Barraza, por ejemplo, es una mujer que anda sin problema por todo el penal, ya como mujer sentenciada, entonces todavía YosStop no está ahí. Vía Milenio.

Hablando sobre el futuro de “Yoseline N” Niño de Rivera confesó que, de dictársele un auto de formal prisión; Reinserta la apoyaría durante todo el proceso, incluso guiándola para que en un futuro pueda obtener su liberación anticipada por buena conducta.

Si la llegan a sentenciar, digamos que le dan 10 años de sentencia, ella tiene derecho a salir con un beneficio de pre-liberación si demuestra buena conducta, si demuestra que está cumpliendo con su proceso de reinserción. Algo que hablé con ella en su momento si esto tarda más de lo esperado que pueda entrar como colaboradora de Reinserta dentro de la cárcel. Vía Milenio.

Reinserta es una organización sin fines de lucro que busca romper los círculos de delincuencia para mejorar la seguridad del país, trabajando con el sistema penitenciario.

“Yoseline N” es acusada por el delito de pornografía infantil en su modalidad de posesión, y podría pasar de 7 a 14 años en prisión si un juicio la encuentra culpable. Mientras tanto 1 de sus 5 cómplices jurídicos, “Axel N”, fue detenido el pasado 28 de julio tras intentar abandonar el país con destino a Miami, Florida. Fue puesto a disposición del juez especializado en justicia para adolescentes que le requirió.