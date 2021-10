¿Te imaginas que tu rapero favorito te sirviera un plato de spaguetti 🍝? Pues eso lo pasó a los primeros 10 afortunados que asistieron a la inauguración de Mom’s Spaghetti, la nueva aventura culinaria de Eminem.

Como informa el Detroit Free Press, el artista de 48 años de edad inauguró el pasado 29 de septiembre un restaurante en su ciudad natal, el cual bautizó en honor de una de sus canciones más populares, “Lose Yourself” del 2002, que forma parte de la banda sonora ‘8 Mile’: “His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy / There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti.”

Como su nombre lo indica, el menú es todo espaguetis, y es bastante sencillo con sólo unos pocos elementos. Hay “espaguetis de mamá” por $9 dólares, “espaguetis de mamá con albóndigas” por $12 dólares y un sándwich de ‘Sghetti’ por $11 dólares. Una opción vegana, según momsspaghetti.com, son los espaguetis con bolas veganas por $14 dólares.

Según recoge la fuente, Eminem estuvo atendiendo la ventanilla de Mom’s Spaguetti durante un breve periodo de tiempo para celebrar la apertura de su restaurante, sirviendo comida y haciéndose fotos con los 10 primeros clientes de la cola. Imágenes del evento revelan que la fila para poder comer uno de los platos del lugar se extendía por varias manzanas, y que incluso algunos comensales acamparon desde las primeras horas de la mañana para asegurar un lugar hasta adelante.

Mom’s Spaghetti se encuentra en la avenida Woodward en Detroit, Michigan, dentro del recién inaugurado restaurante Union Assembly. Puedes ver el menú por aquí.

“Nos hemos divertido mucho organizando este proyecto con la gente de Union Joints, y la respuesta de los fans ha sido abrumadoramente positiva”– dijo Paul Rosenberg, representante de Eminem, en un reciente comunicado.