La vida está llena de maravillosas coincidencias y el día de hoy nos enteramos que existen dos Jack White en contextos completamente diferentes: Uno es el mayor villano de Ciudad Gótica, mientras que el otro es músico y tuvo una banda llamada The White Stripes.

El nombre real del “Joker” apareció en la serie de cómics ‘Flashpoint Beyond’ (2022), una secuela de Flashpoint en la que la historia de Batman se desarrolla en una realidad alternativa.

En ella, “Martha”, que es el “Joker” de ese universo, pide a un personaje llamado “Psycho-Pirate” que le revele todo lo que sabe sobre el Universo DC, incluido el verdadero nombre del “Joker” original que es, nada más y nada menos, que Jack White.

A través de redes sociales, el músico de 47 años de edad no puedo evitar compartir sus reflexiones sobre esta extraordinaria situación, afirmando sentirse honrado por compartir nombre con una figura tan emblemática como lo es el ‘Joker’.

“Me gustaría dar las gracias a DC Comics por haber bautizado al Joker con el nombre de Jack White en mi honor”. “Aunque su pelo no suele ser tan azul como el mío, me lo tomo como un gesto halagador por su parte y lo considero un honor”. “Ha sido un viaje solitario a lo largo de mi vida siendo la única persona con ese nombre hasta ahora”- dijo Jack White, el primero de su nombre. Vía redes sociales.

Sin embargo, White dijo creer que todo esto no se trata de una simple casualidad, ya que se inspiró en el villano de DC para crear el arte de su más reciente disco ‘Fear of the Dawn’, lanzado en abril pasado.